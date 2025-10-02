Guido Kaczka anunció el final de Los 8 Escalones y contó el motivo: "Cuando apareció Pampita..."
En su rol de productor, se expresó tras la confirmación del final del programa y los rumores de una interna con la modelo. ¿Qué dijo?
Después de varios días de rumores, Guido Kaczka enfrentó las versiones que rodearon al inminente final de Los 8 Escalones (El Trece) y la supuesta tensión con Carolina "Pampita" Ardohain, quien asumió la conducción en la última etapa del ciclo.
La información había surgido en Intrusos (América), donde se comentó que al pasar el programa a la franja nocturna, Kaczka no habría estado del todo convencido con la elección de la modelo al frente del formato. Incluso, se habló de charlas con los directivos en las que habría manifestado sus dudas. Tras confirmarse la baja del ciclo, los comentarios crecieron.
"Yo te dije que Pampita no era la mejor opción", fue la frase que trascendió y que lo habría dejado en el centro de la polémica.
Sin embargo, el propio Kaczka se refirió al tema un día después en diálogo con el cronista Alejandro Guatti. Con tono más calmo, explicó: "Creo que en noviembre. Viste cómo es la tele, nunca me aventuro a hablar ni de principios ni de finales. Yo diría que es para que 'Escalones' descanse", intentando bajar la tensión respecto al cierre.
Además, admitió que la posibilidad del levantamiento no lo sorprendió: "Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar".
Al mismo tiempo, desmintió haber sugerido reemplazos y defendió la decisión del canal: "Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, estuvimos todos como 'sí, claro, Pampita'. Yo quería. De hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo".
Por último, aclaró que no tuvo conversaciones recientes con Ardohain sobre este tema: "Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario