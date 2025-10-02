Guido Kaczka anunció el final de Los 8 Escalones y contó el motivo: "Cuando apareció Pampita..."

Además, admitió que la posibilidad del levantamiento no lo sorprendió: "Me lo esperaba. En el momento en que continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar".

Al mismo tiempo, desmintió haber sugerido reemplazos y defendió la decisión del canal: "Alguien me lo comentó. Cuando apareció el nombre de Pampita, estuvimos todos como 'sí, claro, Pampita'. Yo quería. De hecho, lo hizo muy bien. En estas cosas, el canal tiene la decisión, pero nosotros proponemos desde Kuarzo".

Por último, aclaró que no tuvo conversaciones recientes con Ardohain sobre este tema: "Con Carolina no hablé del asunto; además, no está decidida la fecha. No cruzamos mensajes. A veces, como productor, tampoco transmitís todas las charlas con el canal porque puede cambiar. Me voy tratando de adaptar".