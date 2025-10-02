A qué se dedicaba Ángel de Brito antes de brillar como periodista de espectáculos

De todas formas, más allá de aquel inicio laboral, De Brito nunca dejó dudas sobre cuál era su verdadera vocación. En diálogo con Infobae, lo dejó en claro: “Desde que arranqué a trabajar en periodismo, yo busco la certeza, o sea, si voy a contar algo, un dato, un embarazo, una pelea, o que alguien que se va de un canal, quiero hacerlo con el dato concreto. No me siento a inventar historias de nadie. Así surgió el #AngelResponde. Me preguntan y contesto lo que sé o lo que opino de algún tema en particular. Sé que la gente me ve como el referente del espectáculo o del chimento”.

