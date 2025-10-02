A qué se dedicaba Ángel de Brito antes de brillar como periodista de espectáculos
En las últimas horas, el propio conductor de LAM fue quién reveló cuál era su profesión antes de convertirse en el famoso "Ángel de Brito".
Ángel de Brito se consolidó con los años como una de las voces más fuertes dentro del periodismo de espectáculos. Su estilo frontal, la capacidad de dar primicias y el lugar que ganó en la televisión lo convirtieron en una figura reconocida. No obstante, detrás de esa imagen pública, el conductor siempre optó por preservar su vida privada, alejándose de entrevistas donde tuviera que compartir emociones o vivencias personales.
En los últimos días sorprendió a sus seguidores al revelar un costado poco conocido de su historia. Fue durante una dinámica en Instagram, bajo el hashtag #AngelResponde, cuando un usuario le preguntó: “¿Cuál fue tu primer trabajo?”. De Brito respondió sin rodeos y dejó al descubierto un dato inesperado: “Profesor particular. Por eso, mi paciencia”.
Aunque no profundizó demasiado, todo apunta a que su primera ocupación estuvo ligada a la enseñanza del inglés. De hecho, en 2021 ya había contado al aire en El Trece: “Estudié el profesorado de inglés, pero no soy traductor, sí profesor. La carrera de traductorado es mucho más compleja. Estudié, aunque no se note, estudié”.
La revelación llamó la atención de sus seguidores, quienes remarcaron la diferencia entre su carácter firme en la pantalla y la paciencia que requiere la docencia. Muchos consideraron que esa experiencia previa se refleja hoy en su manera de manejar debates y explicar situaciones frente a cámara.
De todas formas, más allá de aquel inicio laboral, De Brito nunca dejó dudas sobre cuál era su verdadera vocación. En diálogo con Infobae, lo dejó en claro: “Desde que arranqué a trabajar en periodismo, yo busco la certeza, o sea, si voy a contar algo, un dato, un embarazo, una pelea, o que alguien que se va de un canal, quiero hacerlo con el dato concreto. No me siento a inventar historias de nadie. Así surgió el #AngelResponde. Me preguntan y contesto lo que sé o lo que opino de algún tema en particular. Sé que la gente me ve como el referente del espectáculo o del chimento”.
