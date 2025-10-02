Exjefa de Prensa de José Luis Espert lo destrozó por su vínculo con Fred Machado: "Miente"

“Yo no lo conocía a Espert cuando fue a Viedma. Lo conocí en una reunión, en un café en Alvear y Callao, y empecé a trabajar como jefa de campaña. En ese momento ya Fred Machado, que para mi era ‘Freddy’ y no sabía ni el apellido, era un argentino fanático de las ideas libertarias que se había contactado con Espert porque lo había visto en Animales Sueltos”, contó.

Respecto a qué importancia tenía Fred Machado en las decisiones de esa campaña, Montero Barré sostuvo que “era un tipo muy escuchado, muy consultado”. “En ese momento Fred tiraba nombres, porque en ese momento Espert no tenía vicepresidente, yo les hacía el contacto, contacté a mucha gente”, aseguró.

“Tuve dos reuniones con él. A mí me parecía un bicho raro porque hablaba de las ideas libertarias cuando en Argentina no se hablaba de eso”, agregó y luego sostuvo: “Están los chats, hay videos, encuentros, reuniones. No entiendo qué sería lo malo. Fred Machado está acusado, pero no condenado”.

Respecto a la existencia de más dinero que no se haya registrado en esa campaña, la periodista dijo: “No me consta en lo más mínimo. Una de mis funciones eran no solo buscar un vicepresidente, sino buscar fondos. Le hice muchos contactos con empresarios. Que a mí me conste, ninguno le dio dinero, porque salían despavorido”.

Por otro lado, habló sobre la relación con Longobardi y aseguró cómo fue el intercambio de contactos: “Me entero que Marcelo está en Estados Unidos y Fred lo quería conocer. Espert me pidió su teléfono, se lo pasé y él se lo pasó a Machado”.

“Salgo a hablar porque Marcelo Longobardi dice que tengo una vida poco explicable, y ahí me enojé, porque tengo una vida muy explicable. Me pedí licencia sin goce de sueldo siendo cronista en Télam para ir a trabajar a una campaña. Duré dos meses, no me gustó y renuncié. Después renuncié a Télam y me vine a trabajar a Medio Oriente, que es la vida que estoy llevando”, explicó Marchazo Barré.