¿Qué pasa este jueves con La Voz Argentina? Todos los detalles del "Cuarto Round"
Los espectadores de Telefe vuelven a preguntarse si esta noche peligra la emisión del reality de talento. Enterate por qué y todo lo que tenés que saber.
La Voz Argentina (Telefe) ha escalado a sus instancias más decisivas con el lanzamiento del Cuarto Round, dejando atrás la fase anterior. En esta etapa crucial, los cinco mejores talentos que quedan en cada equipo se enfrentan individualmente con un solo objetivo: asegurar su pase a los Cuartos de Final y consolidarse como serios contendientes al título.
Bajo la conducción de Nico Occhiato, este nuevo round introdujo una mecánica de clasificación diseñada para intensificar tanto el drama como la estrategia. Los artistas deben deslumbrar a los coaches para conseguir una doble salvación: dos de los cinco son rescatados de forma inmediata por su propio capitán de equipo, mientras que otros dos avanzan gracias a la votación secreta de los coaches oponentes, quedando uno del grupo afuera de la competencia.
De esta manera, se irán definiendo los cuatro participantes de cada equipo que enfrentarán los esperados Cuartos de Final, una fase que promete elevar el espectáculo con vibrantes actuaciones en vivo, la presencia de público en el estudio y, lo más importante, la apertura de las votaciones directas por parte de los espectadores.
Tras la definición el Team Lali y el de Luck Ra, este jueves es el turno de decidir para el Team Miranda!
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Cuarto Round de La Voz Argentina se podrá ver este jueves, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
