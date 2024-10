Guido Kaczka reveló cómo atraviesa Pampita su separación de Roberto García Moritán: "Espléndida"

guido pampita

Y agregó: "No hay ese tipo de preguntas en el programa. Cruzamos mínimamente unas palabras, le agradecí que vino, le dije 'che, que bueno que viniste' y me dice 'sí, sí me encanta y bueno, la estoy pasando'".

"Se genera como un cariño que, obviamente, es distinto de las amistades o los vínculos que tenemos por fuera del trabajo, pero a veces, aunque sean momentáneos transitorios, son muy intensos. Son genuinos, así nos pasa en la tele, me pasó toda la vida", comentó Kaczka.

Luego, Guido dio detalles sobre el trabajo de la modelo: "Te digo la verdad, grabé, hizo tres cambios para cada programa, aparece espléndida. Lo que se ve en la tele, con esa prolijidad que sale siempre, que es todo lo que ella sabe hacer. Así estuvo, laburando, es lo que se dice de ella, es real, es muy buena, se concentra en lo que hace, trata de salir de la mejor manera posible y bueno, es Pampita, así sale".

Respecto a la separación, el conductor compartió su opinión: "Son las situaciones de pareja, tampoco sé bien qué es lo que sucede. La verdad es que, si pienso en lo que vi en la tele de Pampita, le ha tocado, como a muchos, pero bueno, en el caso de ella es público, y entonces es un cuento distinto, es muy público. Y va a pasar, yo creo que va a pasar y que, si no daba para más, estuvieron hasta donde pudieron. Estuvo ella hasta donde pudo y él lo mismo", concluyó.