Pampita se va del país tras su separación de García Moritán

Según se pudo saber, la modelo tendría como primer destino el país vecino de Chile para realizar la grabación de una campaña para una reconocida marca, viaje que ya tenía planeado con antelación.

Una vez concluido el trabajo en territorio chileno, se trasladaría a Tailandia para participar de un movimiento publicitario de una reconocida marca de joyas. Más tarde, pondrá la proa hacia México. Este viaje sería distinto ya que la acompañaría Anita, la hija que tuvo con García Moritán.

La demoledora frase de Pampita contra Roberto García Moritán

En las últimas horas, la conductora de Intrusos, Florencia de la V, hizo una impactante revelación acerca de los tiempos y los modos de la ruptura de Pampita y el funcionario porteño.

“Mi fuente me asegura que el 19 de septiembre los amigos sabían que esto estaba terminado. Ella dice que el 20, pero a mí me dicen que el día antes los amigos de él ya sabían que esta historia estaba terminada y que no había vuelta atrás”, reveló.

Al mismo tiempo, la presentadora comentó que Roberto García Moritán tiene miedo por un fuerte descargo de la modelo. “Hijo de p... te voy a hacer mier..”, aseveró sobre las supuestas palabras de la top model contra su expareja.

Por su parte, Marcela Tauro amplió la información y confirmó que la causa de la separación fue por infidelidad. “Ella le pescó una infidelidad y el se lo confirmó”, soltó la periodista sobre el tema.