Guido Kaczka tendría en la mira a una figura internacional para revolucionar la televisión argentina: quién es
Guido Kaczka busca sumar una figura de renombre mundial al jurado de su programa en eltrece. El artista, muy querido en el país, podría incorporarse en 2027.
El nombre de Xuxa volvió a aparecer en los planes de la televisión argentina. La histórica estrella brasileña estaría en los planes de Kuarzo para incorporarse a la próxima temporada de Es mi sueño, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de eltrece. La propuesta apunta a darle un perfil internacional al jurado y convertir su llegada en uno de los grandes atractivos de la programación de 2027.
La posibilidad fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen y contó que la productora busca avanzar con las gestiones para convencer a la artista de formar parte del formato. La negociación no sería sencilla, pero el interés por concretar su participación continúa vigente. "Si Guido lo logra, si Kuarzo lo logra, estamos hablando del fichaje del año, posiblemente en la tele argentina", afirmó.
No se trata de un acercamiento que haya comenzado recientemente. Según trascendió, durante este año ya existieron contactos para evaluar la posibilidad de que Xuxa se incorporara al programa. Sin embargo, distintos compromisos de agenda y las condiciones económicas que implicaría su contratación impidieron avanzar con un acuerdo.
Sobre ese aspecto, Etchegoyen hizo referencia al presupuesto que demandaría contar con una figura de su trayectoria: "Es difícil la misión. Estás hablando de un caché millonario en la tele de hoy". A pesar de esos obstáculos, la intención de Kuarzo sería volver a intentar la negociación de cara a la próxima edición.
El plan de Guido Kaczka para renovar el jurado de Es mi sueño
La incorporación de Xuxa significaría un cambio importante para la mesa evaluadora del certamen. En su actual edición, el programa cuenta con Abel Pintos, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Jimena Barón, un equipo integrado por reconocidos referentes de la música y el espectáculo.
Desde su estreno, Es mi sueño fue modificando su propuesta y apostó por distintos perfiles de participantes. En una primera etapa, el formato estuvo centrado en talentos desconocidos que buscaban una oportunidad en la televisión, mientras que en la temporada actual también incorporó figuras del ambiente artístico. Para 2027, la producción tendría como objetivo sumar una personalidad de reconocimiento internacional que aporte un atractivo adicional.
La posible llegada de Xuxa también coincide con un momento especial de su carrera. La conductora brasileña se encuentra realizando El último vuelo de la nave, una gira de despedida por distintos estadios de Brasil que tiene previsto un tramo final en Argentina. Su presencia en el país podría facilitar eventuales reuniones con la producción y abrir la puerta a su participación en el ciclo.
El vínculo de Xuxa con el público argentino
La artista mantiene una relación muy particular con varias generaciones de espectadores argentinos. Durante la década del noventa, su desembarco en la televisión local, con sus programas en Telefe y Canal 13, provocó un fenómeno popular que trascendió la pantalla.
Las canciones, los juegos, la estética de su nave espacial y las recordadas Paquitas formaron parte de una etapa muy significativa de la televisión infantil. Por eso, su eventual regreso a un programa de entretenimiento tendría también un componente nostálgico para quienes crecieron siguiendo sus emisiones.
Por ahora, la participación de Xuxa en Es mi sueño no está confirmada y las conversaciones dependerán de que puedan compatibilizarse las agendas y las condiciones económicas. De concretarse, su incorporación podría convertirse en una de las apuestas más destacadas de eltrece para la temporada 2027.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario