Guido Kaczka tendría en la mira a una figura internacional para revolucionar la televisión argentina: quién es

Desde su estreno, Es mi sueño fue modificando su propuesta y apostó por distintos perfiles de participantes. En una primera etapa, el formato estuvo centrado en talentos desconocidos que buscaban una oportunidad en la televisión, mientras que en la temporada actual también incorporó figuras del ambiente artístico. Para 2027, la producción tendría como objetivo sumar una personalidad de reconocimiento internacional que aporte un atractivo adicional.

La posible llegada de Xuxa también coincide con un momento especial de su carrera. La conductora brasileña se encuentra realizando El último vuelo de la nave, una gira de despedida por distintos estadios de Brasil que tiene previsto un tramo final en Argentina. Su presencia en el país podría facilitar eventuales reuniones con la producción y abrir la puerta a su participación en el ciclo.

El vínculo de Xuxa con el público argentino

La artista mantiene una relación muy particular con varias generaciones de espectadores argentinos. Durante la década del noventa, su desembarco en la televisión local, con sus programas en Telefe y Canal 13, provocó un fenómeno popular que trascendió la pantalla.

Las canciones, los juegos, la estética de su nave espacial y las recordadas Paquitas formaron parte de una etapa muy significativa de la televisión infantil. Por eso, su eventual regreso a un programa de entretenimiento tendría también un componente nostálgico para quienes crecieron siguiendo sus emisiones.

Por ahora, la participación de Xuxa en Es mi sueño no está confirmada y las conversaciones dependerán de que puedan compatibilizarse las agendas y las condiciones económicas. De concretarse, su incorporación podría convertirse en una de las apuestas más destacadas de eltrece para la temporada 2027.