Paraguay: tras caída de ueno bank, ventas bajan un 70% y el Banco Central debe imprimir billetes de urgencia

La sucesión presidencial se activó de inmediato: el hasta ahora vicepresidente, Pedro Alliana, juró en el Congreso y ejercerá el Ejecutivo hasta agosto de 2028, acompañado por Antonio Barrios (médico personal de Horacio Cartes) como nuevo vice.

"Lo que vengo a prometer es concreto: los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", prometió Alliana en su primer discurso. Además, anunció recortes de "gastos superfluos" en clara alusión a los reiterados viajes internacionales de su predecesor.

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El millonario "agujero" y los directivos en prisión

La dimensión del fraude es alarmante y compromete las arcas del Estado. En sus alegatos finales, la diputada Rocío Vallejo aseguró que la gestión de Peña dejó "un agujero de 1.200 millones de dólares" al pueblo paraguayo y perjudicó a tres millones de personas en un solo día, calificando al exmandatario como "el desfalcador más grande de la historia" del país.

Entre los damnificados directos se encuentran 32.000 jubilados (de un total de 91.000) del Instituto de Previsión Social (IPS), entidad que invirtió y dejó atrapados 355 millones de dólares de fondos previsionales en el banco colapsado.

Mientras tanto, la Justicia avanza sobre los responsables de la entidad. Un juez ordenó el traslado a la cárcel de Miguel Vázquez (uno de los fundadores de ueno bank) y de otros cinco directivos. Paralelamente, la Fiscalía procedió a la incautación de avionetas, vehículos de lujo y abundante documentación de las empresas de Ueno Holding, donde Peña mantuvo acciones hasta marzo de 2025.