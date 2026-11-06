Sorpresa total: El Trece levantó Puro Show por un motivo excepcional
El canal modificará su programación del lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. Qué programa ocupará su lugar y cómo quedará la grilla.
El Trece decidió modificar su programación habitual del próximo lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. Entre los cambios más destacados aparece el levantamiento de Puro Show, que no saldrá al aire para darle lugar a una transmisión especial dedicada al acontecimiento religioso.
En su lugar, desde las 9, el canal emitirá "El Papa en la Argentina", una cobertura especial que tendrá como eje la visita del Sumo Pontífice al país. De esta manera, la señal dejará de lado su habitual magazine de espectáculos y entretenimiento para priorizar la información vinculada con la llegada del Papa.
La modificación se enmarca en un acontecimiento de enorme relevancia institucional y religiosa, que también tendrá repercusiones en la televisión abierta. La visita de León XIV generará una cobertura especial en distintos medios y obligará a reorganizar las habituales rutinas de programación.
¿Cómo queda la programación de El Trece del lunes 9 de noviembre?
La modificación principal estará concentrada durante la mañana. Después de la cobertura especial, la programación retomará su recorrido con los principales ciclos de la señal.
- 06.30: Arriba Argentinos.
- 09.00: El Papa en la Argentina.
- 13.00: Mediodía Noticias.
- 14.30: La Cocina Rebelde, con Jimena Monteverde.
- 16.15: Cuestión de Peso, con Mario Massaccesi.
- 18.15: Ahora Caigo, con Darío Barassi.
- 20.00: Telenoche.
- 21.00: Es mi Sueño, con Guido Kaczka.
- 22.30: Otro Día Perdido, con Mario Pergolini, Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto.
- 00.15: Síntesis.
- 01.00: Cucinare.
Así, Puro Show será uno de los ciclos afectados por la cobertura especial que El Trece preparó para el lunes. La señal apostará a una transmisión informativa desde las 9 de la mañana, en una jornada que tendrá a la visita del papa León XIV como protagonista.
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