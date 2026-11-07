Wanda Nara y la China Suárez tuvieron un fuerte enfrentamiento en medio del escándalo con Mauro Icardi

"Hay un escándalo con Wanda y Mauro, hay Policía, guardia de por medio, hospital. Están declarando en la Fiscalía de Tigre", comenzó diciendo la conductora.

NUEVO ESCÁNDALO ENTRE WANDA E ICARDI: INTERVINO LA POLICÍA



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/I9fJ9JGonR — América TV (@AmericaTV) November 6, 2026

Por su parte, Pepe Ochoa aportó información sobre el momento en que se habría desencadenado el episodio. Según contó, Wanda estaba participando de una grabación cuando recibió una comunicación que la alertó sobre lo que sucedía y debió interrumpir su actividad.

"A las 6, Wanda estaba grabando, recibe un llamado. Intentamos hablar con Nora y Wanda, no nos atendieron. Accedimos a algo que va a llamar la atención: hay un parte policial que dice 'lesiones', así está caratulado. Los detalles no los tenemos", explicó el panelista.

A partir de ese momento, comenzaron a conocerse otros datos vinculados con el procedimiento. Uno de ellos tuvo que ver con la presencia de una ambulancia y el presunto traslado de una de las personas involucradas a un centro de salud para una revisión médica.

Sobre ese punto, Ochoa señaló: "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", aunque aclaró que no tenía confirmación sobre la identidad de la persona trasladada. El periodista deslizó que podría tratarse de Wanda Nara.

Finalmente, el panelista también hizo referencia a lo que figuraría en el documento policial y a las actuaciones posteriores. "El parte policial dice 'lesiones'. Entrevistaron a Wanda y Mauro. El señor Icardi se niega a ser entrevistado. Wanda se traslada a la Fiscalía. Hubo una intervención de la UFI por lesiones".

De esta manera, el episodio ocurrido en Nordelta sumó nuevos elementos a un conflicto que involucra a la expareja y que también habría tenido como protagonista a la China Suárez.