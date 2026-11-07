Wanda Nara y la China Suárez tuvieron un fuerte enfrentamiento en medio del escándalo con Mauro Icardi
En medio del episodio en Nordelta, Pepe Ochoa reveló el fuerte insulto que habría desatado el cruce entre Wanda Nara y la China Suárez.
La conflictiva relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena después de un episodio ocurrido en la vivienda del futbolista, en Nordelta. Mientras se conocían detalles sobre la intervención policial y judicial, también salió a la luz un supuesto enfrentamiento entre la conductora y Eugenia "La China" Suárez, actual pareja del delantero.
La información fue compartida por Pepe Ochoa en LAM, donde reconstruyó cómo habría comenzado la discusión. Según su relato, Wanda se presentó en la propiedad y, poco después, se produjo un fuerte intercambio con su expareja. "Wanda llega a la casa, sale Mauro y empezaron a discutir a los gritos. Migueles intentaba conciliar. Esta discusión escaló hasta el nivel que se apersonaron varios móviles de Policía", comenzó diciendo.
Pero el conflicto no habría quedado limitado a la expareja. La presencia de la China Suárez también habría generado malestar en Nara, especialmente cuando la actriz intentó involucrarse en la discusión que mantenían la conductora y el futbolista.
En ese momento, siempre de acuerdo con la versión que dio a conocer el panelista, Wanda habría reaccionado con una frase contundente contra la actriz. "Cerrá el orto, no te metas, negra de mierda". Ese habría sido el insulto que elevó todavía más la tensión entre ambas.
La intervención policial y judicial tras el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi
El tema había sido presentado por Denisse Dumas al comienzo de LAM, donde adelantó que se había producido una situación de gravedad que involucraba a Wanda y Mauro, con intervención de efectivos policiales y de la Justicia.
"Hay un escándalo con Wanda y Mauro, hay Policía, guardia de por medio, hospital. Están declarando en la Fiscalía de Tigre", comenzó diciendo la conductora.
Por su parte, Pepe Ochoa aportó información sobre el momento en que se habría desencadenado el episodio. Según contó, Wanda estaba participando de una grabación cuando recibió una comunicación que la alertó sobre lo que sucedía y debió interrumpir su actividad.
"A las 6, Wanda estaba grabando, recibe un llamado. Intentamos hablar con Nora y Wanda, no nos atendieron. Accedimos a algo que va a llamar la atención: hay un parte policial que dice 'lesiones', así está caratulado. Los detalles no los tenemos", explicó el panelista.
A partir de ese momento, comenzaron a conocerse otros datos vinculados con el procedimiento. Uno de ellos tuvo que ver con la presencia de una ambulancia y el presunto traslado de una de las personas involucradas a un centro de salud para una revisión médica.
Sobre ese punto, Ochoa señaló: "Sí sabemos que, antes de ir a la Fiscalía, la ambulancia pasó por un hospital para revisar a un personaje", aunque aclaró que no tenía confirmación sobre la identidad de la persona trasladada. El periodista deslizó que podría tratarse de Wanda Nara.
Finalmente, el panelista también hizo referencia a lo que figuraría en el documento policial y a las actuaciones posteriores. "El parte policial dice 'lesiones'. Entrevistaron a Wanda y Mauro. El señor Icardi se niega a ser entrevistado. Wanda se traslada a la Fiscalía. Hubo una intervención de la UFI por lesiones".
De esta manera, el episodio ocurrido en Nordelta sumó nuevos elementos a un conflicto que involucra a la expareja y que también habría tenido como protagonista a la China Suárez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario