Laurita Fernández aclaró los motivos por los que no formará parte del nuevo ciclo de Marley
Laurita Fernandez explicó las razones por las que no será parte de la nueva temporada de “Minuto para Ganar”, el ciclo que prepara Marley.
La posibilidad de que Laurita Fernández se sumara al nuevo ciclo de Marley en Telefe había generado expectativas. Sin embargo, cuando comenzaron a circular versiones sobre quién ocuparía el lugar de compañera del conductor en el regreso de “Minuto para Ganar”, trascendió que la elegida finalmente habría sido Momi Giardina.
La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde contó que la bailarina y conductora había sido una de las figuras consideradas para integrar el formato. “Hace unos meses estaban buscando la compañera para Alejandro en su vuelta al canal para hacer Minuto para Ganar. Finalmente quedó Momi Giardina, pero había otras famosas en carpeta que fueron rebotadas, una es Laurita”, detalló el periodista.
En ese sentido, Etchegoyen también se refirió a cómo se habría definido la elección y al supuesto peso que habría tenido Marley en la decisión. “Alguien me dijo que, si Marley daba el ok, Laurita arribaba a la pantalla de Telefe porque tiene mucho más currículum que Momi como conductora, pero evidentemente la química pesó más y le dijeron al manager de Lau que se quedaban con Momi”, destacó.
De todas maneras, el periodista aclaró que no tenía confirmación de que el conductor hubiera intervenido directamente para dejar afuera a Fernández. “A mí no me consta que Marley la haya bajado, pero está claro que no hizo mucho para que Laurita quede. A mí me dijeron que fue expresa decisión del canal. Esto me lo asegura un alto ejecutivo del canal de las pelotas. Pero me lo pregunto una y otra vez. ¿Cómo le cae a Alejandro, Laurita?”, culminó.
Qué dijo Laurita Fernández sobre su posible llegada a Telefe
La versión también llegó a la pantalla de América TV. Durante una emisión de “SQP”, Majo Martino contó que se había comunicado con Laurita Fernández para consultarle por las versiones que la vinculaban con el programa de Marley.
Según relató la panelista, la respuesta de la conductora permitió conocer qué había sucedido con las propuestas laborales que recibió en el último tiempo y, especialmente, si había existido un acercamiento por parte de la producción de “Minuto para Ganar”.
“Ella me dice: ‘Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó’”, explicó respecto al mensaje que le envió Laurita.
Finalmente, Martino compartió otra parte de la respuesta de la bailarina, en la que hizo referencia al vínculo que mantiene con Marley y despejó las dudas sobre una eventual convocatoria al ciclo. “La frase de Laurita es: ‘Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar’”.
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