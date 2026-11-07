Laurita Fernández aclaró los motivos por los que no formará parte del nuevo ciclo de Marley

Según relató la panelista, la respuesta de la conductora permitió conocer qué había sucedido con las propuestas laborales que recibió en el último tiempo y, especialmente, si había existido un acercamiento por parte de la producción de “Minuto para Ganar”.

“Ella me dice: ‘Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó’”, explicó respecto al mensaje que le envió Laurita.

Finalmente, Martino compartió otra parte de la respuesta de la bailarina, en la que hizo referencia al vínculo que mantiene con Marley y despejó las dudas sobre una eventual convocatoria al ciclo. “La frase de Laurita es: ‘Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar’”.