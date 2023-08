Guido Kaczka contó la curiosa frase con la que encaró a su esposa

Según relató, otro hombre se acercó a Soledad e intentó iniciar conversación. “El pibe le dijo ‘de qué signo sos’ y ella le respondió ‘qué pregunta más ochentosa’. Entonces, yo me acerqué y le dije ‘te puedo hacer una pregunta más del 2000′. Cuando me miró, le dije ‘¿te quedó plata en el corralito?’. Ella se descostilló con el chiste y empezamos a hablar”, sostuvo entre risas.

Y continuó: “Después nos vamos en el auto, mis amigos cuentan que yo iba muy lento para alcanzarla a ella y a una amiga. Ellas no querían que las lleváramos y yo les dije ‘soy famoso’”.

Cuando finalmente se subió al vehículo, se sentó arriba de un folleto de un jardín de infantes que él tenía en el auto, ya que en ese momento estaba buscando escuela para su hijo Romeo (cuya madre es la actriz Florencia Bertotti). Al respecto reflexionó: “Eso fue raro, no ayudaba. Bah, eso sentía yo. Es que los tipos somos muy boludos”.

“Antes de que se baje le dije ‘¿me das tu teléfono?’ Y cuando me lo dio, sentí que no me había dado el número real. Así que lo marqué rápido y llamé. Cuando vi que le sonó y atendió, porque pensaba que la estaba llamando la mamá, le dije que me había encantado conocerla”, admitió.