La serie muy subida de tono que dura poco tiempo y es un éxito
Se estrenó en el 2021 y tiene cinco episodios. Narra la vida de uno de los diseñadores más importantes de la historia de la moda. Descubrí todos los detalles en la nota.
Las producciones cortas se convirtieron en una de las grandes apuestas de las plataformas de streaming, que buscan captar la atención de los espectadores con historias intensas y atrapantes. Una de las series más elegidas en Netflix es Halston, una miniserie biográfica estrenada en 2021 que retrata la vida de uno de los diseñadores más influyentes de la moda.
Con Ewan McGregor y Bill Pullmanen el papel principal y la dirección de Daniel Minahan, la serie cuenta con cinco episodios y se basa en hechos reales. Su éxito en la plataforma no solo le permitió ser una de las más vistas, sino que también recibió diferentes nominaciones a los Premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor actor para McGregor.
De qué trata Halston
La serie se centra en la vida de Roy Halston Frowick, un diseñador estadounidense que revolucionó la moda en los años 70. Fue una figura clave en la industria por popularizar un estilo elegante, minimalista y asociado a la vida nocturna de Nueva York, convirtiéndose en un referente del diseño de alta costura.
A lo largo de la historia, se muestra cómo construye una marca reconocida a nivel mundial y alcanza un enorme éxito dentro del mundo de la moda. Sin embargo, ese crecimiento también lo lleva a una etapa de presión, excesos y decisiones que comienzan a afectar su carrera.
Con el tiempo, el desgaste emocional y los conflictos provocan una pérdida de control sobre su empresa y su vida personal. A lo largo de sus cinco episodios, la serie retrata así el ascenso y la caída de una de las figuras más influyentes del diseño.
Reparto de Halston
- Ewan McGregor como Halston
- Bill Pullman como David Mahoney
- Rebecca Dayan como Elsa Peretti
- David Pittu como Joe Eula
- Krysta Rodriguez como Liza Minnelli
Tráiler de Halston
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