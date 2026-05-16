La serie muy subida de tono que dura poco tiempo y es un éxito

Las producciones cortas se convirtieron en una de las grandes apuestas de las plataformas de streaming, que buscan captar la atención de los espectadores con historias intensas y atrapantes. Una de las series más elegidas en Netflix es Halston, una miniserie biográfica estrenada en 2021 que retrata la vida de uno de los diseñadores más influyentes de la moda.