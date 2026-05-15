Niegan que Luis Miguel haya sido hospitalizado en Nueva York: cómo se encuentra realmente

De acuerdo a lo que trascendió, el supuesto cuadro cardíaco no tendría confirmación oficial y las versiones que se viralizaron formarían parte de una serie de rumores que suelen aparecer cada vez que Luis Miguel se mantiene alejado de la exposición pública.

luis miguel Luis Miguel

No es la primera vez que sucede algo similar con el artista mexicano. En más de una oportunidad circularon especulaciones sobre su estado físico, su vida sentimental o incluso sobre su carrera cuando decide bajar el perfil mediático durante un tiempo.

Actualmente, Luis Miguel mantiene una vida mucho más reservada y con escasas apariciones públicas. Según trascendió, la última vez que se lo vio públicamente fue hace alrededor de un mes durante una salida junto a Paloma Cuevas en un reconocido restaurante de Salamanca.