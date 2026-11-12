Guido Süller cambió de vida: se instaló en el campo junto a su pareja y adoptó un perrito

Tiempo después, volvió a contarles a sus seguidores cómo continuaba la historia y confirmó que finalmente lo había adoptado. Sin embargo, explicó que el animal conserva una personalidad independiente y que suele alejarse durante algunos días. "Lo adopté pero es muy libre. A veces se va y en dos o tres días no vuelve, pero eso hay que respetarlo porque el es así. Cuando viene nos damos mucho amor".

Desde entonces, el mediático se ocupó de alimentarlo y hasta le preparó un espacio para que pudiera descansar cómodamente cuando regresa a la chacra.

La emotiva reflexión de Guido Süller sobre su presente

En las últimas horas, Guido volvió a mostrar imágenes de su día a día y dejó en evidencia el vínculo que construyó con Hernán y el nuevo integrante de la familia, al que llamaron Felipe.

Junto al video, el excomisario de abordo publicó unas palabras que reflejan el momento personal que atraviesa y el valor que les da a sus afectos. "Esta es mi familia. Los que me dan amor y yo a ellos".

Pero su mensaje no terminó allí. También expresó lo feliz que se siente con esta nueva etapa y el deseo de poder conservarla a lo largo del tiempo. "No me hace falta nada más. Ojalá Dios me acompañe con esta pequeña felicidad que formé y espero que sea para siempre. Los quiero mucho", añadió.

Además de compartir momentos con su pareja y Felipe, Süller también mostró algunas de las actividades que incorporó a su rutina en el campo. Entre ellas, se lo pudo ver recolectando moras directamente de los árboles, dedicándose a la jardinería y disfrutando del aire libre.

Lejos del movimiento y las obligaciones de la ciudad, el mediático parece haber encontrado en este lugar un espacio de tranquilidad. Así lo resumió en otra de sus publicaciones: "Mi vida en el campo. Paz, naturaleza y el ruido de los pájaros. Para mí esto es la felicidad".