Guido Süller cambió de vida: se instaló en el campo junto a su pareja y adoptó un perrito
Guido Süller compartió imágenes de su nueva vida en el campo con Hernán Sanabria y su mascota, y expresó su felicidad por esta etapa personal.
La historia de amor entre Guido Süller y Hernán Sanabria sigue sumando capítulos. Después de dar un importante paso en su relación y casarse en Brasil durante el mes de abril, la pareja decidió comenzar una nueva etapa lejos del ritmo de la ciudad, en un entorno rodeado de naturaleza.
El mediático había viajado a Buzios para disfrutar de unos días de descanso junto a su pareja, 42 años menor que él. Allí celebraron su unión y compartieron con sus seguidores las imágenes del emotivo momento. Al regresar, ambos se instalaron en una chacra, donde encontraron un estilo de vida mucho más relajado.
El nuevo integrante de la familia de Guido Süller
En medio de esta mudanza, Süller compartió una situación que terminó convirtiéndose en una historia de cariño. Un perro que comenzó a acercarse reiteradamente a su propiedad despertó su atención y, con el paso de los días, el arquitecto empezó a encariñarse con él.
A través de un video publicado en Instagram, mostró al animal y contó cómo había llegado hasta su casa. "Este perrito ya van varias veces que viene a mi casa. No sé qué hacer, apareció y parece no ser de nadie. Es re buenito. ¿Lo adopto?", escribió en aquella oportunidad.
El perro, que aparentemente es una cruza con galgo, se encontraba descuidado. Frente a esa situación, Guido decidió hacerse cargo de él y brindarle los cuidados necesarios.
Tiempo después, volvió a contarles a sus seguidores cómo continuaba la historia y confirmó que finalmente lo había adoptado. Sin embargo, explicó que el animal conserva una personalidad independiente y que suele alejarse durante algunos días. "Lo adopté pero es muy libre. A veces se va y en dos o tres días no vuelve, pero eso hay que respetarlo porque el es así. Cuando viene nos damos mucho amor".
Desde entonces, el mediático se ocupó de alimentarlo y hasta le preparó un espacio para que pudiera descansar cómodamente cuando regresa a la chacra.
La emotiva reflexión de Guido Süller sobre su presente
En las últimas horas, Guido volvió a mostrar imágenes de su día a día y dejó en evidencia el vínculo que construyó con Hernán y el nuevo integrante de la familia, al que llamaron Felipe.
Junto al video, el excomisario de abordo publicó unas palabras que reflejan el momento personal que atraviesa y el valor que les da a sus afectos. "Esta es mi familia. Los que me dan amor y yo a ellos".
Pero su mensaje no terminó allí. También expresó lo feliz que se siente con esta nueva etapa y el deseo de poder conservarla a lo largo del tiempo. "No me hace falta nada más. Ojalá Dios me acompañe con esta pequeña felicidad que formé y espero que sea para siempre. Los quiero mucho", añadió.
Además de compartir momentos con su pareja y Felipe, Süller también mostró algunas de las actividades que incorporó a su rutina en el campo. Entre ellas, se lo pudo ver recolectando moras directamente de los árboles, dedicándose a la jardinería y disfrutando del aire libre.
Lejos del movimiento y las obligaciones de la ciudad, el mediático parece haber encontrado en este lugar un espacio de tranquilidad. Así lo resumió en otra de sus publicaciones: "Mi vida en el campo. Paz, naturaleza y el ruido de los pájaros. Para mí esto es la felicidad".
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