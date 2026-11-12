Hernán de Mala Fama protagonizó un escándalo con su esposa en PH, Podemos Hablar: "Ella quiso..."

Por su parte, Daniel Ambrosino coincidió en destacar el rol clave que cumplió el entorno del músico para frenar el avance de su pareja hacia el decorado al afirmar: “el manager de Hernán no se lo permitió, pero ella quiso interferir”.

Asimismo, el periodista anticipó qué ocurrirá con el material audiovisual de cara al fin de semana: “en este preciso momento están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo”. Frente a ese escenario, Lussich cerró el análisis del bloque reflexionando: “Bueno, si no lo ven el sábado es porque hubo una censura importante, y bueno, ya se los contamos nosotros, obviamente. Pero bueno, lo ideal sería que lo dejen”.

Finalmente, Marcela Baños sumó información de último momento tras intentar contactarse directamente con el vocalista, quien se encontraba abocado a otros compromisos laborales en televisión. Al relatar sus gestiones periodísticas, la conductora de "Pasión de sábado" comentó: “Hernán está grabando en este momento. Traté de comunicarme con él. Está grabando Masterchef. Hablé con Gastón, quien mencionaba recién Natalie, que es el manager. Gastón minimizó un poco el tema”.

Según expuso la comunicadora en el piso de América TV, el representante prefirió esquivar la controversia con una breve contestación: “No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento”. A modo de cierre sobre la postura hermética del entorno del cantante, Baños concluyó analizando los motivos detrás de ese silencio: “Deben querer minimizar el tema para que él no siga teniendo conflictos con ella, o que ella no quede tan expuesta”.