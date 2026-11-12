Hernán de Mala Fama protagonizó un escándalo con su esposa en PH, Podemos Hablar: "Ella quiso..."
Durante el programa de Andy Kusnetzoff, el cantante habría terminado a gritos con su esposa debido a un comentario sobre el amor. Los detalles.
Cuando parecía que el estudio de PH, Podemos hablar ya había superado la tensión vivida tras el reciente cruce entre Santi Maratea y la China Ansa, este jueves en el programa "Intrusos" (América TV) destaparon un nuevo y explosivo episodio ocurrido durante las grabaciones del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.
Según revelaron al aire, una confesión sentimental de Hernán Coronel —reconocido cantante y líder de la banda Mala Fama— desató el enojo inmediato de su actual pareja, situación que estuvo al borde de interrumpir la filmación de la emisión que se verá este sábado por la noche en la pantalla de Telefe.
Hernán de Mala Fama protagonizó un escándalo con su esposa PH, Podemos Hablar: "Ella quiso..."
El encargado de presentar la primicia ante los televidentes fue Rodrigo Lussich, quien introdujo el conflicto originado a raíz de unas declaraciones del músico sobre su pasado amoroso. Al plantear la polémica en el panel, el conductor explicó: “Hernán Coronel de Mala Fama grabó PH, habló de un amor como el de la madre de sus hijos como un gran amor, o el que le abrió las puertas del amor, y su actual novia, Berenice, mujer, madre de su hija, le hizo una escena”.
A continuación, Natalie Weber aportó los detalles de lo sucedido detrás de escena, donde la actual compañera del artista seguía atentamente el extenso rodaje del envío semanal. Sobre el momento de máxima tensión, la panelista reveló: “Ella quiso interrumpir, pero el manager de Hernán no se lo permitió”.
Y agregó: “En un momento hubo un corte (de la grabación) y ahí tuvieron un entredicho Berenice Lucrecia y Hernán”. Ante la consulta de Lussich sobre quiénes presenciaron la discusión —“¿Y estaban todos presentes, todos lo escucharon?”—, Weber ratificó: “Sí. Pero ella no intervino al aire”.
Por su parte, Daniel Ambrosino coincidió en destacar el rol clave que cumplió el entorno del músico para frenar el avance de su pareja hacia el decorado al afirmar: “el manager de Hernán no se lo permitió, pero ella quiso interferir”.
Asimismo, el periodista anticipó qué ocurrirá con el material audiovisual de cara al fin de semana: “en este preciso momento están editando el programa. Así que ahí vamos a ver si pasó algo o si no pasó algo”. Frente a ese escenario, Lussich cerró el análisis del bloque reflexionando: “Bueno, si no lo ven el sábado es porque hubo una censura importante, y bueno, ya se los contamos nosotros, obviamente. Pero bueno, lo ideal sería que lo dejen”.
Finalmente, Marcela Baños sumó información de último momento tras intentar contactarse directamente con el vocalista, quien se encontraba abocado a otros compromisos laborales en televisión. Al relatar sus gestiones periodísticas, la conductora de "Pasión de sábado" comentó: “Hernán está grabando en este momento. Traté de comunicarme con él. Está grabando Masterchef. Hablé con Gastón, quien mencionaba recién Natalie, que es el manager. Gastón minimizó un poco el tema”.
Según expuso la comunicadora en el piso de América TV, el representante prefirió esquivar la controversia con una breve contestación: “No, no pasó nada, está todo bien [...] después te cuento”. A modo de cierre sobre la postura hermética del entorno del cantante, Baños concluyó analizando los motivos detrás de ese silencio: “Deben querer minimizar el tema para que él no siga teniendo conflictos con ella, o que ella no quede tan expuesta”.
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