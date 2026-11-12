Qué declaró Mauro Icardi tras el escándalo por la denuncia de Wanda Nara: la palabra de su abogado
Luego de la denuncia de la empresaria, el futbolista se presentó en la fiscalía de Tigre y su abogado dio detalles del caso. Todos los detalles.
En medio del complejo conflicto judicial que mantiene con Wanda Nara, el futbolista Mauro Icardi se presentó en la fiscalía de Tigre con el objetivo de brindar su descargo formal respecto a los hechos denunciados. Al finalizar la audiencia, su representante legal, el abogado Francisco Oneto, dialogó con los medios presentes en el lugar y brindó detalles acerca de la postura que adoptó el delantero durante su comparecencia ante los funcionarios judiciales.
Qué declaró Mauro Icardi tras el escándalo por la denuncia de Wanda Nara: la palabra de su abogado
En declaraciones emitidas al aire del ciclo televisivo "Puro Show" (eltrece), el letrado explicó que su cliente expuso su mirada sobre lo acontecido el pasado viernes por la noche, negando de manera rotunda cualquier episodio de violencia.
Al resumir la intervención del deportista en el expediente, Oneto manifestó: “Declaró todo lo que pasó, dio su versión de los hechos de lo que ocurrió esa noche”, dejando en claro que el futbolista desestimó las acusaciones de agresión en su contra y aportó su propia explicación sobre el origen del conflicto al detallar: “Mauro declaró que esa noche no ocurrió nada, que ese día no ocurrió nada, que simplemente fue una cuestión de una juntada que quería tener la nena y que él se la negó y se armó toda la discusión por eso”.
Asimismo, la defensa del jugador confirmó que durante la diligencia en sede judicial hicieron entrega de distintos elementos para sustentar la defensa del delantero frente a las imputaciones recibidas. Si bien evitó brindar precisiones específicas acerca de las imágenes, el abogado confirmó el procedimiento al señalar: “Se aportó una cierta cantidad de evidencias, videos y demás”.
Consultado por los cronistas respecto a la versión de que Icardi habría radicado una denuncia por amenazas contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, Oneto optó por la cautela, evitó ratificar ese dato y lo encuadró dentro del terreno de las especulaciones. En ese sentido, el letrado precisó la estrategia procesal del equipo jurídico al expresar: “Nosotros contamos lo que pasó, está la otra versión y en función de lo que pasó y esa versión, después se irán haciendo las conclusiones procesales”.
Por otro lado, el representante legal de Mauro Icardi aclaró cuál es el estado actual de la medida cautelar que pesa sobre su defendido, confirmando que la Justicia aún no se expidió sobre el recurso interpuesto por la defensa. Sobre este punto técnico del expediente, Oneto puntualizó: “No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada”.
Antes de retirarse de la sede judicial de Tigre, el abogado realizó un balance positivo respecto a la atención brindada por las autoridades intervinientes y valoró el clima institucional de la jornada. Conforme con el desarrollo de la presentación, el letrado cerró su contacto con la prensa declarando: “Conforme con la fiscalía nos recibió, nos escuchó con mucho respeto, ahora empieza a parecer que se respetan un poco más la ecuanimidad de las partes. Ahora vamos a esperar que resuelva”.
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