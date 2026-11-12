Qué declaró Mauro Icardi tras el escándalo por la denuncia de Wanda Nara: la palabra de su abogado

Por otro lado, el representante legal de Mauro Icardi aclaró cuál es el estado actual de la medida cautelar que pesa sobre su defendido, confirmando que la Justicia aún no se expidió sobre el recurso interpuesto por la defensa. Sobre este punto técnico del expediente, Oneto puntualizó: “No se proveyó todavía el escrito de apelación. La restricción fue apelada”.

Antes de retirarse de la sede judicial de Tigre, el abogado realizó un balance positivo respecto a la atención brindada por las autoridades intervinientes y valoró el clima institucional de la jornada. Conforme con el desarrollo de la presentación, el letrado cerró su contacto con la prensa declarando: “Conforme con la fiscalía nos recibió, nos escuchó con mucho respeto, ahora empieza a parecer que se respetan un poco más la ecuanimidad de las partes. Ahora vamos a esperar que resuelva”.