Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón por sus críticas a Mauro Icardi: "Calmate"
La conductora no dejó pasar los comentarios de su panelista sobre el futbolista y la frenó en vivo durante un debate en su programa.
Moria Casán protagonizó un momento de tensión con María Fernanda Callejón durante una nueva emisión de "La mañana con Moria" (El Trece). La conductora interrumpió a su panelista cuando esta lanzó fuertes cuestionamientos contra Mauro Icardi y le pidió que moderara sus comentarios. "No tires tantos palos, calmate", advirtió.
El episodio se produjo mientras el equipo analizaba la conflictiva situación que atraviesan Wanda Nara y el futbolista. Como ocurre habitualmente con cada capítulo de esta historia, el tema generó distintas interpretaciones en el estudio y abrió un debate sobre las responsabilidades de los protagonistas.
En ese contexto, Callejón expresó su postura crítica hacia Icardi, pero sus intervenciones provocaron la reacción de Moria, que decidió marcarle un límite frente a las cámaras. La conductora no ocultó su desacuerdo con el tono de los comentarios de su compañera y protagonizó un intercambio que llamó la atención del resto del panel.
Qué le dijo Moria Casán a María Fernanda Callejón en vivo
La frase que resumió el momento llegó cuando Moria decidió intervenir directamente en la discusión. "No tires tantos palos, calmate", le reclamó a Callejón, en una advertencia que dejó expuestas las diferencias entre ambas. La One, reconocida por su personalidad frontal y sus intervenciones sin demasiados filtros, buscó moderar el tono del debate y cuestionó la manera en que la panelista se estaba refiriendo al delantero.
El cruce se convirtió en uno de los momentos destacados de la emisión y volvió a mostrar que las discusiones sobre la vida privada de las figuras del espectáculo también pueden generar fuertes contrapuntos dentro del propio panel.
Mauro Icardi y Wanda Nara, otra vez en el centro de la polémica
El debate televisivo tuvo como trasfondo el enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, una historia que continúa sumando capítulos y repercusiones mediáticas. La conflictiva relación entre ambos volvió a ocupar espacio en los programas de espectáculos a partir de las denuncias, los cuestionamientos cruzados y las distintas versiones sobre los episodios más recientes.
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