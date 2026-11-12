Moria Casán cruzó a María Fernanda Callejón por sus críticas a Mauro Icardi: "Calmate"

Qué le dijo Moria Casán a María Fernanda Callejón en vivo

La frase que resumió el momento llegó cuando Moria decidió intervenir directamente en la discusión. "No tires tantos palos, calmate", le reclamó a Callejón, en una advertencia que dejó expuestas las diferencias entre ambas. La One, reconocida por su personalidad frontal y sus intervenciones sin demasiados filtros, buscó moderar el tono del debate y cuestionó la manera en que la panelista se estaba refiriendo al delantero.