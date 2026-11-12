Revelan fuerte video donde Martín Migueles "apura" a Mauro Icardi: "Yo te aviso nada más"
En medio del último escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que involucra a su hija Francesca, se conoció un video de Migueles realizando amenazas.
La irrupción de Martín Migueles en el domicilio de Mauro Icardi el pasado viernes continúa sumando capítulos explosivos en el conflicto familiar que involucra a Wanda Nara. Este jueves, en el ciclo televisivo DDM (América TV) difundieron al aire las imágenes inéditas del tenso enfrentamiento cara a cara entre la actual pareja de la empresaria y el futbolista, una escena de altísima tensión que se desarrolló ante la mirada atenta de varios efectivos policiales que oficiaron como testigos en el lugar.
Revelan un fuerte video donde Martín Migueles "apura" a Mauro Icardi
En el fragmento exhibido en pantalla, el intercambio comenzó cuando Migueles interpeló directamente al delantero preguntándole: “Vos harías lo mismo, ¿o no?”. Lejos de retroceder, el jugador respondió en tono desafiante al exigir intervención judicial: “Que vaya a hacer la denuncia, que venga con la orden del juez y la entrego”.
Ante esa contestación, el novio de Wanda Nara elevó fuertemente el tono de la discusión lanzando una advertencia directa: “Yo soy un pibe grande. A mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, Mauro. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo no soy L-Gante, no soy Maxi, te rompo la boca”.
Frente a la amenaza verbal, Icardi intentó frenar la escalada diciendo: “Pará, pará…”, pero Migueles insistió con firmeza: “Yo te aviso. De verdad. No tenés para arrancar”.
La declaración espontánea de Mauro Icardi en la fiscalía de Tigre y la palabra de su abogado
En paralelo a la filtración audiovisual, durante la mañana de este jueves el delantero se presentó en la fiscalía de Tigre para realizar una declaración espontánea en torno al episodio ocurrido con su hija el último viernes, motivo por el cual Wanda Nara radicó una denuncia en su contra.
A la salida de la sede judicial, su representante legal, Francisco Oneto, dialogó con los medios y explicó que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, enfatizando de manera categórica que “no hubo agresiones hacia su hija” y remarcando que “están negadas las agresiones”.
De acuerdo con el testimonio brindado por el letrado, Icardi sostuvo ante las autoridades que aquella noche no sucedió ningún hecho violento, explicando que el origen del malestar se debió simplemente a que su hija deseaba asistir a una reunión social y el futbolista se lo prohibió, desatando así una discusión familiar. Asimismo, Oneto confirmó que durante la diligencia “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás” para respaldar el descargo de su defendido.
Mientras la investigación sigue su curso sin una resolución definitiva por parte de la Justicia, la defensa cuestiona presuntas inconsistencias en el relato de la menor y aguarda los resultados de un nuevo reconocimiento médico ordenado en el expediente.
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