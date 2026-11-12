Revelan fuerte video donde Martín Migueles "apura" a Mauro Icardi: "Yo te aviso nada más"

A la salida de la sede judicial, su representante legal, Francisco Oneto, dialogó con los medios y explicó que el futbolista “declaró todo lo que pasó” y “dio su versión de los hechos”, enfatizando de manera categórica que “no hubo agresiones hacia su hija” y remarcando que “están negadas las agresiones”.

De acuerdo con el testimonio brindado por el letrado, Icardi sostuvo ante las autoridades que aquella noche no sucedió ningún hecho violento, explicando que el origen del malestar se debió simplemente a que su hija deseaba asistir a una reunión social y el futbolista se lo prohibió, desatando así una discusión familiar. Asimismo, Oneto confirmó que durante la diligencia “se aportó una cierta cantidad de evidencia, videos, y demás” para respaldar el descargo de su defendido.

Mientras la investigación sigue su curso sin una resolución definitiva por parte de la Justicia, la defensa cuestiona presuntas inconsistencias en el relato de la menor y aguarda los resultados de un nuevo reconocimiento médico ordenado en el expediente.