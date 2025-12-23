Guido Süller podría ser denunciado por maltrato animal tras grabarse matando ratas bebés

Todo se desencadenó durante el último fin de semana, cuando Süller, acompañado por su pareja, descubrió la presencia de roedores en su dormitorio. La secuencia quedó documentada en sus redes sociales, donde se pudo observar el momento exacto en el que detectaron suciedad dentro de un placard. Al profundizar en la limpieza, el horror del mediático aumentó al encontrarse con que el animal no estaba solo: había formado un nido con sus crías entre las prendas de vestir. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!“, fue el grito de espanto que lanzó Guido, visiblemente afectado por la sensación de asco y el miedo ante el descubrimiento.