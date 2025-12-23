Guido Süller podría ser denunciado por maltrato animal tras grabarse matando ratas bebés
El influencer encontró un nido en su ropa y decidió actuar mostrando todo en sus redes sociales, donde fue duramente repudiado por el público.
El reconocido mediático Guido Süller se convirtió en el centro de una tormenta digital luego de compartir una experiencia doméstica que rápidamente escaló a un escándalo de proporciones inesperadas. Lo que comenzó como una crónica sobre un problema de higiene en su vivienda terminó despertando la furia de miles de usuarios en Instagram, quienes cuestionaron con dureza la forma en que el arquitecto decidió resolver una situación imprevista en su habitación.
Todo se desencadenó durante el último fin de semana, cuando Süller, acompañado por su pareja, descubrió la presencia de roedores en su dormitorio. La secuencia quedó documentada en sus redes sociales, donde se pudo observar el momento exacto en el que detectaron suciedad dentro de un placard. Al profundizar en la limpieza, el horror del mediático aumentó al encontrarse con que el animal no estaba solo: había formado un nido con sus crías entre las prendas de vestir. “¡Hay un nido! Madre e hijos ¡No!“, fue el grito de espanto que lanzó Guido, visiblemente afectado por la sensación de asco y el miedo ante el descubrimiento.
Sin embargo, lo que verdaderamente encendió la mecha del conflicto no fue el hallazgo en sí, sino el accionar posterior del famoso. Ante la desesperación por la presencia de las ratas, Süller decidió barrerlas de manera violenta, una imagen que impactó negativamente en su audiencia. La reacción de los internautas fue inmediata y lapidaria, al punto de que muchos comenzaron a exigir que se lo denuncie formalmente por maltrato animal.
La crítica principal de sus seguidores radicó en la falta de alternativas compasivas para lidiar con la plaga. Muchos señalaron que, dada su llegada masiva, podría haber recurrido a métodos menos crueles. Los comentarios en la publicación reflejaron una mezcla de desilusión y enojo. “La falta de empatía y crueldad es total. Me rompe el corazón que ni siquiera se hayan puesto a pensar en el dolor que le causaron a esos bebés y mamá”, sentenció uno de los usuarios indignados.
La indignación escaló a tal punto que surgieron campañas espontáneas para sancionar su perfil en las plataformas digitales. Entre los mensajes más repetidos, se leyeron advertencias y consejos sobre cómo debería haber actuado: “Podríamos reportar la cuenta”, “Nooo Guido, te fuiste al pasto. Hay muchas asociaciones que te hubieran ayudado a sacarlas sin crueldad” y un contundente “No es la forma”.
A pesar de la magnitud de la polémica y de la ola de reproches que lo señalan como una persona carente de sensibilidad ante el sufrimiento de los animales, Guido Süller ha optado por mantener el silencio. Hasta el momento, no ha realizado ningún descargo oficial ni ha brindado explicaciones sobre el video donde se lo vio completamente horrorizado. La situación deja abierta una grieta entre quienes entienden su desesperación ante una plaga y aquellos que consideran que su comportamiento cruzó un límite ético imperdonable en los tiempos que corren.
