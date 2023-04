Guido Süller se sometió a una cirugía de cuatro horas: "Estoy luchando, pero..."

Se trata de un problema en uno de sus ojos que acarrea hace años y que lo ha llevado a estar cuatro horas en el quirófano: "Estuve cuatro horas con anestesia general, conectado a un respirador. Me vaciaron el ojo izquierdo, me hicieron algo que se llama vitrectomía. Me sacaron todo lo que había: una catarata, unos quistes y una membrana que se me había formado y me estaba estrangulando la retina. También me cambiaron el cristalino. Le costó mucho a la cirujana, pero lo logró", detalló.