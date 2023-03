La mamá de Cande Tinelli se metió en la guerra de su hija contra Guillermina Valdés

"No conecté mucho con ella. Somos diferentes. A mi me caen bien las personas que le hacen bien a mis viejos. Yo nunca conecté, como un tema de piel. Creo que un poco le hizo mal a mi papá. Mi viejo es siempre muy alegre, que le encanta laburar, y siento que dejó de hacer muchas cosas en la relación. No le echo la culpa a ella, pero sentí que capaz no lo apoyaba mucho. Creo que se metía en el programa", disparó.

Por su parte, cuando le preguntaron por el escándalo que se había armado, Soledad Aquino, la mamá de Cande, se mostró en extremo sorprendida.

Qué dijo Soledad Aquino sobre la guerra de Cande Tinelli contra Guillermina Valdés

"¿Te llamó la atención esto que contó Cande?", le preguntó Carlos Monti en Entrometidos. "La verdad que sí. No lo esperaba. Cruzamos unos audios con Marcelo (Tinelli) y opinamos lo mismo: que Cande es Cande. Igual no me gusta mucho verla ahí (en LAM), en los programas de chusmeríos", respondió ella.

"Cande igual me dijo que no sabía si seguir (como panelista de LAM). No es como las demás que comentan, a ella le preguntan y le preguntan y le preguntan. Yo le dije: 'Mi amor, sos demasiado fina. Montás bien a caballo, cantás y pintás. Te vi rara ahí'", continuó.

Finalmente, dejando en claro que no le gustaba que su hija fuera panelista, Aquino cerró: "Discúlpenme, con todo respeto, pero yo entiendo que mi hija está educada de otra manera. Cande no es para ese medio. Obviamente, ella hará lo que quiera porque ya tiene 32 años".