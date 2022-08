Guillermina Valdés reveló cuáles son las propuestas que recibe desde que se separó de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés

Cuando el cronista le preguntó si alguno de los mensaje que recibe la sorprendió, la empresaria se mostró contrariada. “No, no tanto. Vi mensajes, pero no los abro a algunos. No es gente conocida ”, explicó.

Bouvet le sugirió que podría haber gente que no se anima a comunicarse con ella debido a que tiene “mucha personalidad”.

“Esta necesidad de estar sola en este momento que genera quizá esta energía en donde estoy bien, sola y tranquila y no aparece nada porque no tiene que aparecer y está bueno así”, se excusó Guillermina Valdés, que opinó que “está bien que no se animen”.