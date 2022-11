Durísima respuesta del titular de la agrupación de encargados a Francella: "Nos está cargando"

francella encargados

“Estoy enfadado con este tema porque nos está tratando de corruptos y ladrones, es algo que no me entra en la cabeza por qué hace estas cosas, me tiene sin cuidado lo que haga, a mi lo que me importan son mis colegas, la gente nos dice ´¿Todo bien Eliseo?”´ es realmente horrible”, empezó diciendo Diego Trejo.

Luego aseguró que: “Lo que más me dolió es como nos trata y en que posición nos pone la serie, que chantajeamos a los propietarios y eso fue lo que más me impactó, en mi edificio me miran raro y es como que te da una mirada distinta la serie, no sólo me afectó a mí sino a muchos compañeros, compañeros que me han llamado para decirme como nos ensucia, primero nos hicieron esto con Mangeri y ahora con esto de la serie nos hundió peor”.

Además remarcó que la serie no loes representa: "No somos así y nos deja mal parados a todos pero mal, me di cuenta apenas lo vi, te mandé la carta por eso, no sé cómo explicarte, a mi no me gustó nada esta serie”.

“Francella nos está cargando, lo escuché, me dio más bronca escucharlo, habló para meter más leña al fuego, no sé qué le puedo decir, él lo ve de otra forma, debería haberse solidarizado y pedir disculpas, él se tiene que dar cuenta que esto es nuestro trabajo, qué pasaría si nosotros haríamos una serie contando un lado oscuro de él, no creo que le guste eso y esto es parecido”, dijo.

Y agregó: “Estamos pidiendo que él pida disculpas, nosotros no vamos a una guerra contra nadie, sólo queremos las disculpas, se tienen que dar cuenta que están hablando sobre un trabajo, cruzó los límites con lo que dijo, yo lo tenía allá arriba a Francella y ahora lo tengo bien abajo, no quiero que nos ensucien más, a mi me han llamado compañeros llorando hoy, quebrados totalmente por lo que pasa, da bronca también lo del servicio tercerizado, no se dan cuenta que dejan a un padre con hijos sin trabajo, eso dio más bronca todavía”

“Los que dicen que queremos fama les quiero decir que están equivocados, lo único que queremos es una disculpa publica del actor y de la producción, no queremos alardear nada, estamos luchando por nuestros derechos”, manifestó.

Y concluyó: “No sé cómo puede prestarse Francella a hacer esto sabiendo que puede venirle un ataque del sindicato o de nuestro grupo, se equivocó, estoy re caliente y enojado, perdón”.