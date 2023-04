Francella confesó sus angustias como actor

Por eso, Francella contó que trata de brindarle estímulos a los actores jóvenes que pasan por esa situación actualmente: “Cuando yo veo esas bajadas de ánimo, cuando las percibo, me gusta escucharlos y me gusta hablar, y que pase lo que tiene que pasar. Después decanta, pero primero hay que tener paciencia, algo de suerte, un poco de cintura, muñeca, talento. A mí como persona que me siento pleno me gusta poder ayudar, me gusta mucho”.

Por otro lado, de cara al estreno de su nueva película, La extorsión, respondió si alguna vez fue extorsionado como en la historia de la película: “No, a ese nivel no. Sí gente que aprovecha cuando necesitás algo y uno ve que es extorsivo. También tuve otros beneficios por ser conocido, me daban cosas sin cargo. Pero, por ejemplo, necesitás un establecimiento, necesitás algo y ves que hay una cosa extorsiva en el presupuesto. Recuerdo cosas que he vivido, pero nunca a ese nivel”.