Tragedia en una cueva de Maldivas: hallaron los cuerpos de los otros cuatro buzos italianos
Otra de las víctimas ya había sido localizada días atrás. Un buzo militar también murió durante el operativo de rescate.
Los cuerpos de los cuatro turistas italianos que permanecían desaparecidos tras una expedición de buceo en una cueva de las Islas Maldivas fueron hallados este lunes luego de un extenso operativo. El cadáver del quinto integrante del grupo había sido localizado tras el fatal incidente, mientras que un buzo de rescate también murió durante el operativo de búsqueda.
Las víctimas encontradas este lunes fueron identificadas como Monica Montefalcone, profesora asociada de ecología en la Universidad de Génova; su hija Giorgia Sommacal; el biólogo marino Federico Gualtieri; la investigadora Muriel Oddenino; y el instructor de buceo Gianluca Benedetti.
El cuerpo de Benedetti, de 44 años, fue hallado el viernes a 60 metros de profundidad dentro de Thinwana Kandu, conocida también como la “Cueva del Tiburón”. La víctima era instructor de buceo, capitán de barco y jefe de operaciones del yate Duke of York. Oriundo de Padua, en el norte de Italia, vivía en Maldivas desde 2017.
Los ciudadanos italianos fueron encontrados dentro de una cueva de 60 metros de profundidad en el Atolón Vaavu, cerca de la isla de Alimathaa. Esta gruta submarina de las Maldivas se destaca por combinar paredes de coral, corredores estrechos, cámaras oscuras y fuertes corrientes marinas. Se trata de una zona extremadamente compleja, con un nivel de profundidad considerado de alto riesgo incluso para especialistas experimentados.
Según detallaron las autoridades de Maldivas, para el hallazgo recurrieron a la experiencia de tres buzos finlandeses especialistas en descensos submarinos profundos, aunque por el no indicaron si debieron sumergirse o si utilizaron cámaras conducidas por drones.
La preocupación por el operativo de búsqueda y rescate de los cuatro cuerpos aumentó luego de que el sábado muriera el sargento Mohamed Mahdhee, miembro del ejército de Maldivas, quien se descompensó mientras participaba en la búsqueda de los italianos desaparecidos.
Según informaron medios locales, los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana. Horas más tarde, la tripulación de la embarcación de buceo en la que viajaban los reportó como desaparecidos al ver que no regresaban a la superficie.
Qué ocurrió con los cinco buzos italianos en Maldivas: las hipótesis
Hasta el momento, existen varias hipótesis sobre qué pudo haberle pasado al grupo de italianos. Según analizan las autoridades, se les puede haber alterado el suministro de oxígeno o podrían haberse desorientado en la oscuridad de las cuevas.
La policía señaló que el clima en la zona era adverso y que existía una advertencia amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.
Otros expertos sugieren la existencia de una posible "toxicidad por oxígeno".
"Es un fenómeno que puede ocurrir cuando se bucea a gran profundidad", declaró el instructor de buceo Maurizio Uras a la agencia de noticias italiana Agi. "Si la mezcla de oxígeno es inadecuada, este puede volverse tóxico a ciertas profundidades", explicó.
En ese mismo sentido, Alfonso Bolognini, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, explicó que a 50 metros de profundidad “todo supone un problema para un buceador” y que una crisis hiperóxica puede provocar problemas neurológicos y ataques de pánico.
Mientras intentan determinar las causas del hecho, desde la empresa de turismo italiana Albatros Top Boat negaron haber autorizado la inmersión de los buzos en esa cueva extremadamente profunda y sostuvieron que desconocían cuáles eran los planes del grupo.
El operativo ahora se centra en intentar recuperar los cuatro cadáveres sumergidos. "En los próximos días se realizarán más inmersiones para recuperar los cuerpos", indicó Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas, en diálogo con la BBC.
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