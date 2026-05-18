Tragedia en una cueva de Maldivas: hallaron los cuerpos de los otros cuatro buzos italianos

giorgia sommacal Giorgia Sommacal, de 22 años, estaba a punto de graduarse como ingeniera biomédica

Según detallaron las autoridades de Maldivas, para el hallazgo recurrieron a la experiencia de tres buzos finlandeses especialistas en descensos submarinos profundos, aunque por el no indicaron si debieron sumergirse o si utilizaron cámaras conducidas por drones.

Monica Montefalcone Mónica Montefalcone tenía 51 años y era una reconocida bióloga marina, profesora de la Universidad de Génova

La preocupación por el operativo de búsqueda y rescate de los cuatro cuerpos aumentó luego de que el sábado muriera el sargento Mohamed Mahdhee, miembro del ejército de Maldivas, quien se descompensó mientras participaba en la búsqueda de los italianos desaparecidos.

muriel oddenino Muriel Oddenino, de 31 años, era bióloga marina y autora de publicaciones científicas

Según informaron medios locales, los cinco italianos entraron al agua el jueves por la mañana. Horas más tarde, la tripulación de la embarcación de buceo en la que viajaban los reportó como desaparecidos al ver que no regresaban a la superficie.

federico gualtieri Federico Gualtieri, de 31 años, se había graduado en biología marina y ecología en la Universidad de Génova

Qué ocurrió con los cinco buzos italianos en Maldivas: las hipótesis

Hasta el momento, existen varias hipótesis sobre qué pudo haberle pasado al grupo de italianos. Según analizan las autoridades, se les puede haber alterado el suministro de oxígeno o podrían haberse desorientado en la oscuridad de las cuevas.

La policía señaló que el clima en la zona era adverso y que existía una advertencia amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.

Otros expertos sugieren la existencia de una posible "toxicidad por oxígeno".

maldivas buceo

"Es un fenómeno que puede ocurrir cuando se bucea a gran profundidad", declaró el instructor de buceo Maurizio Uras a la agencia de noticias italiana Agi. "Si la mezcla de oxígeno es inadecuada, este puede volverse tóxico a ciertas profundidades", explicó.

En ese mismo sentido, Alfonso Bolognini, presidente de la Sociedad Italiana de Medicina Subacuática e Hiperbárica, explicó que a 50 metros de profundidad “todo supone un problema para un buceador” y que una crisis hiperóxica puede provocar problemas neurológicos y ataques de pánico.

Mientras intentan determinar las causas del hecho, desde la empresa de turismo italiana Albatros Top Boat negaron haber autorizado la inmersión de los buzos en esa cueva extremadamente profunda y sostuvieron que desconocían cuáles eran los planes del grupo.

El operativo ahora se centra en intentar recuperar los cuatro cadáveres sumergidos. "En los próximos días se realizarán más inmersiones para recuperar los cuerpos", indicó Mohamed Hossain Shareef, portavoz del gobierno de Maldivas, en diálogo con la BBC.