Guillermo Francella habló de la posibilidad de volver a trabajar con Érica Rivas

La cara de Guillermo Francella cuando le preguntaron por Érica Rivas

Contento con la pregunta, Guillermo respondió: "No se sabe todavía, fue muy intenso el 2023, con el verano maravilloso en el Gran Rex, el invierno maravilloso en Córdoba y después lo detuvimos porque ya habíamos alcanzado el objetivo", y agregó dándole esperanzas a los fanáticos de la serie: "Ya veremos de cruzarnos una vez más".

Para cerrar la nota, el cronista le consultó a Guillermo Francella: "¿Estaría la posibilidad de volver a intentar convocar a Érica Rivas?", sin embargo, él no dio ningún lugar a un nuevo acuerdo y mientras se alejaba respondió: "No, no, eso no".