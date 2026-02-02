Gustavo Descalzi vivió un mal momento con Martín Palermo y lo destrozó
Durante una entrevista con Juan Etchegoyen, el periodista contó que cuando quiso entrevistar al ex jugador vivió un momento de tensión.
La temporada estival en Punta del Este suele ser el escenario ideal para los encuentros entre figuras del espectáculo, el deporte y la prensa. Sin embargo, no todas las interacciones resultan armoniosas. Recientemente, el periodista Gustavo Descalzi, referente de la cobertura veraniega en Uruguay, relató un áspero episodio que protagonizó con el exfutbolista y actual director técnico Martín Palermo, quien se encuentra descansando en las costas esteñas.
La tensión salió a la luz durante una charla con Juan Etchegoyen, quien indagó sobre el comportamiento de ciertos protagonistas del deporte con los medios. “¿Hay un ex futbolista, devenido a técnico de fútbol, que está un poco raro con el tema de las notas?”, consultó Etchegoyen, dando pie a que Descalzi expusiera su frustración por la actitud del "Titán". El cronista vinculó el hermetismo del ídolo de Boca con su presente profesional, señalando que “no sólo raro le diría pero lo que pasa es que ahora está sin club porque descendió en el fútbol brasileño a la B y parece que no se quiere hacer cargo”.
Según el testimonio de Descalzi, el encuentro se produjo en las inmediaciones de una sala teatral, donde Palermo se encontraba junto a su esposa. A pesar de los intentos del periodista por obtener unas palabras breves y cordiales, la respuesta del técnico fue tajante. “Estaba crispado el señor Martín Palermo y yo no invado nunca la intimidad y me dijo ´no quiero notas´ pero pará, ha sido un jugador clave en Boca y me parece que como tipo es interesante pero a veces las cosas no salen y nosotros no tenemos la culpa”, sentenció el movilero.
La molestia de Descalzi radica en lo que él considera una falta de reciprocidad ante su trato profesional y respetuoso. El periodista aclaró que su intención no era hurgar en heridas deportivas recientes, sino simplemente obtener una declaración social sobre su estadía. “Yo le dije de hacer una nota, él no quería que lo molestara y Martín no quería nota, no quería charlar, no quería nada. A mi me enojó mucho la postura de él porque siempre soy muy respetuoso”, relató con evidente fastidio.
El cronista lamentó que Palermo no pudiera separar su situación laboral de un evento de esparcimiento. Para Descalzi, bastaba con una mínima cortesía para dar por finalizado el asunto, pero se encontró con una barrera infranqueable. “Estaba con la esposa él y fueron a ver una obra de teatro y lo único que tenía que decir es que le había gustado la obra y ya está. Estaba como amargado, lo único que tenia que poner era una sonrisa”, explicó sobre el contexto del desplante.
Incluso con la posibilidad de que el técnico esté siendo pretendido por una institución local, el hermetismo fue total. “Estaba como amargado, enojado, siempre cara de enojo y no sé qué le pasa a Martín Palermo. No le iba a preguntar nada del descenso y le iba a preguntar por cualquier cosa que quisiera hablar. Hablando de verano y que está descansando. Hay un club de Uruguay que lo quiere pero no lo pude confirmar”, confesó el periodista, quien finalmente decidió desistir ante la falta de apertura del exdelantero: “Me puso cara de poker y enojado, así que en esos casos hay que dejarlo”.
