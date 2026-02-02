Gustavo Descalzi vivió un mal momento con Martín Palermo y lo destrozó

gustavo descalzi palermo

El cronista lamentó que Palermo no pudiera separar su situación laboral de un evento de esparcimiento. Para Descalzi, bastaba con una mínima cortesía para dar por finalizado el asunto, pero se encontró con una barrera infranqueable. “Estaba con la esposa él y fueron a ver una obra de teatro y lo único que tenía que decir es que le había gustado la obra y ya está. Estaba como amargado, lo único que tenia que poner era una sonrisa”, explicó sobre el contexto del desplante.

Incluso con la posibilidad de que el técnico esté siendo pretendido por una institución local, el hermetismo fue total. “Estaba como amargado, enojado, siempre cara de enojo y no sé qué le pasa a Martín Palermo. No le iba a preguntar nada del descenso y le iba a preguntar por cualquier cosa que quisiera hablar. Hablando de verano y que está descansando. Hay un club de Uruguay que lo quiere pero no lo pude confirmar”, confesó el periodista, quien finalmente decidió desistir ante la falta de apertura del exdelantero: “Me puso cara de poker y enojado, así que en esos casos hay que dejarlo”.