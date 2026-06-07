La inesperada reacción de Mirtha Legrand ante una pregunta de Luis Novaresio
La diva no dudó en dar su opinión cuando el periodista compartió cuál es el desafío laboral que aún le gustaría concretar. Los detalles en la nota.
La mesa de La noche de Mirtha vivió un divertido intercambio entre Mirtha Legrand y Luis Novaresio, que terminó generando risas y sorprendió a los presentes. Durante la conversación, el periodista compartió una aspiración profesional que todavía tiene pendiente y que involucra nada menos que a la histórica conductora.
En medio de la charla, Novaresio reconoció que le gustaría concretar una entrevista exclusiva con la diva de los almuerzos. Convencido de que ese momento llegará en algún momento, expresó con entusiasmo: “Un día voy a hacer una entrevista en la que va a venir Mirtha. La voy a poder entrevistar. Yo voy a donde vos quieras”.
La respuesta de Legrand no tardó en llegar y dejó en evidencia que, al menos por ahora, no está entre sus planes someterse a las preguntas del periodista. Con el humor y la espontaneidad que la caracterizan, retrucó: “Ni pienses. Vos sos bravísimo, vos te hacés el buenito acá pero vos sos bravo”.
El comentario provocó risas en el estudio y dio pie a un ida y vuelta distendido entre ambos. Si bien la conductora descartó la posibilidad de esa entrevista, también aprovechó para destacar las cualidades profesionales de Novaresio y el estilo que desarrolló a lo largo de su carrera.
“Yo no tengo nada que ocultar, pero este hace cada pregunta… va a fondo. Está bien, hacés bien tu trabajo, una maravilla”, expresó la anfitriona del ciclo, reconociendo la capacidad del periodista para profundizar en cada tema y obtener respuestas de sus entrevistados.
Lejos de cualquier tensión, el momento se vivió en un clima de complicidad y respeto mutuo. Con una sonrisa permanente, Mirtha elogió el desempeño de Novaresio, mientras él reafirmó su deseo de sentarse algún día frente a frente con una de las figuras más importantes de la televisión argentina para realizar esa entrevista que todavía sigue pendiente.
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