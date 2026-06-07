La inesperada reacción de Mirtha Legrand ante una pregunta de Luis Novaresio

En medio de la charla, Novaresio reconoció que le gustaría concretar una entrevista exclusiva con la diva de los almuerzos. Convencido de que ese momento llegará en algún momento, expresó con entusiasmo: “Un día voy a hacer una entrevista en la que va a venir Mirtha. La voy a poder entrevistar. Yo voy a donde vos quieras”.