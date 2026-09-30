Habló el abogado de Maxi Ghione: "Su versión dista mucho de la que dio la presunta víctima"
El Dr. Juan Manuel Lovaiz contó que su defendido está muy angustiado y aclaró que las armas encontradas en su domicilio están registradas.
El escenario judicial que involucra a Maxi Ghione sumó nuevas definiciones luego de que el actor fuera aprehendido este martes en la provincia de Santa Fe. La detención se produjo en el marco de un operativo policial dispuesto tras la denuncia presentada por un trabajador sexual, quien aseguró haber sido contratado para asistir a la casa del artista y terminar retenido contra su voluntad en una situación de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.
En medio de la conmoción por el caso, el letrado defensor del famoso, Juan Manuel Lovaiz, se pronunció públicamente sobre el presente procesal de su asistido durante una entrevista concedida al ciclo "LAM", emitido por la pantalla de América TV. En sus declaraciones, el profesional marcó una clara distancia respecto del relato que consta en el expediente y afirmó: “Lo único que puedo decir es que su versión dista mucho de la que contó la supuesta víctima”.
Al ser indagado sobre el impacto emocional que provocó el procedimiento en el ámbito privado del artista, el representante legal dio detalles del estado en el que se encuentra el imputado en la sede policial: “Él está totalmente sorprendido, realmente preocupado porque nunca se imaginó terminar detenido”.
La medida de aprehensión se concretó tras un allanamiento desplegado en la propiedad que el actor habita en la localidad de Lehmann. Durante la inspección, los efectivos policiales incautaron armas de fuego y diverso material probatorio para ser analizado dentro de la causa.
Respecto al armamento secuestrado en el lugar, Lovaiz reprodujo la explicación que le otorgó el propio Ghione para justificar la tenencia de los elementos: “Tiene todo en regla, es legítimo usuario; solo me mencionó una pieza que sería de ornamentación y habría sido heredada”.
Respecto a la situación procesal y la continuidad del arresto, el defensor explicó que el fiscal al frente de la causa dispone de un tiempo inicial de 96 horas para recolectar evidencias y avanzar con las diligencias, plazo que cuenta con la posibilidad de ser extendido por un período idéntico de otras 96 horas. En ese contexto, el abogado remarcó la principal angustia del artista al señalar: “La inquietud más grande de Maxi es saber cuándo va a recuperar su libertad”
En otro tramo de la entrevista en "LAM", el profesional de la salud jurídica fue consultado sobre trascendidos provenientes de la zona de Rafaela que apuntan a presuntos episodios de malos tratos o comportamientos agresivos atribuidos al artista. Frente a estas versiones, el representante legal manifestó su desconocimiento y aseveró: “Me estoy desayunando ahora con esto”.
Asimismo, el letrado dejó en claro que Ghione no posee antecedentes ni acusaciones de naturaleza penal radicadas con anterioridad. Cabe recordar que el intérprete se encuentra radicado en la localidad de Lehmann desde hace un tiempo, lugar donde llevó adelante un proyecto en el rubro gastronómico y en el cual se desempeñaba brindando talleres de formación teatral de manera reciente.
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