Habló el abogado de Maxi Ghione: "Su versión dista mucho de la que dio la presunta víctima"

Respecto a la situación procesal y la continuidad del arresto, el defensor explicó que el fiscal al frente de la causa dispone de un tiempo inicial de 96 horas para recolectar evidencias y avanzar con las diligencias, plazo que cuenta con la posibilidad de ser extendido por un período idéntico de otras 96 horas. En ese contexto, el abogado remarcó la principal angustia del artista al señalar: “La inquietud más grande de Maxi es saber cuándo va a recuperar su libertad”

En otro tramo de la entrevista en "LAM", el profesional de la salud jurídica fue consultado sobre trascendidos provenientes de la zona de Rafaela que apuntan a presuntos episodios de malos tratos o comportamientos agresivos atribuidos al artista. Frente a estas versiones, el representante legal manifestó su desconocimiento y aseveró: “Me estoy desayunando ahora con esto”.

Asimismo, el letrado dejó en claro que Ghione no posee antecedentes ni acusaciones de naturaleza penal radicadas con anterioridad. Cabe recordar que el intérprete se encuentra radicado en la localidad de Lehmann desde hace un tiempo, lugar donde llevó adelante un proyecto en el rubro gastronómico y en el cual se desempeñaba brindando talleres de formación teatral de manera reciente.