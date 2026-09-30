Filtraron los chats de Maxi Ghione con el taxiboy que lo denunció por privación ilegítima de la libertad

El profesional explicó que mantiene una postura de cautela al no haber tomado contacto pleno con las evidencias reunidas por el fiscal Juan Manuel Puig, expresando abiertamente una postura de respeto hacia los alegatos presentados: “No puedo desechar el relato de la víctima”.

Al ser consultado sobre el impacto emocional que causó la privación de la libertad en el imputado, el letrado dio detalles del estado anímico en el que se encuentra su asistido: “Maxi está realmente angustiado, muy preocupado por esta situación. Su inquietud más grande es cuándo va a recuperar la libertad, que le tuvimos que explicar un poco cómo es el procedimiento”.

Lovaiza detalló además que el fiscal a cargo del expediente cuenta con un plazo legal de hasta 96 horas para resolver los pasos a seguir de la investigación, motivo por el cual el famoso continuará privado de su libertad en dicho período.

Por último, al ser indagado sobre el arsenal de cinco armas incautadas durante las diligencias policiales y la tenencia reglamentaria de las mismas, el abogado reprodujo la respuesta que le dio el propio actor al ser interrogado sobre los permisos: “Sí, me dijo que si”.

No obstante, la defensa aclaró que aguarda la documentación oficial para confirmar si la totalidad de los armamentos secuestrados cuenta con la correspondiente inscripción legal o si la autorización abarca solo a una parte de las piezas encontradas en el procedimiento.