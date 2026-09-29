Detuvieron al actor Maxi Ghione tras grave denuncia de un trabajador sexual
De acuerdo a lo revelado por Ángel de Brito, el denunciante detalló exceso en el consumo de drogas por parte del actor y hasta amenazas con un arma.
En las últimas horas, Ángel de Brito dio a conocer la detención del actor Maxi Ghione tras una preocupante denuncia de un trabajador sexual. El joven, identificado como Emiliano Ezequiel Tarragona, aseguró que, tras consumir drogas en exceso, el artista sufrió un episodio de delirio persecutorio y lo amenazó con un arma.
Los detalles de la denuncia contra el actor Maxi Ghione
Tras comentar lo sucedido, Pilar Smith aportó detalles de la denuncia formulada telefónicamente por el hombre contratado: "Relata que 'el día 20 de septiembre me presenté en la dirección para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort, concretamos el encuentro por el cual me pagó una sola hora, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico, en un momento sacó dos armas de fuego'".
Y añadió: "No me apuntó, pero lo hizo para intimidarme, no me dejaba salir, estaba privado de mi libertad, no me podía ir, en total estuve cinco horas hasta que pude irme. Una vez ya en mi domicilio, le empecé a reclamar por el dinero, me dijo no te voy a pagar ni una mierda".
En tal sentido, el periodista Mauro Szeta detalló: "Esto es lo que dice la justicia, después se evaluará si se le pide prisión preventiva mientras dure el proceso, los delitos denunciados son, en principio, privación ilegítima de la libertad, con amenazas calificadas por el uso de armas de fuego, tenencia indebida de armas de fuego".
En tanto, el abogado de Ghione detalló que el actor se encuentra "muy angustiado" y que la versión suya dista mucho de la revelada por Tarragona, aunque al momento consideró prudente no descartar nada en relación a lo detallado por la presunta víctima.
Al momento, el actor se encuentra detenido y alojado en la alcaldía de la ciudad de Rafaela.
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