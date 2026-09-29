Detuvieron al actor Maxi Ghione tras grave denuncia de un trabajador sexual

Los detalles de la denuncia contra el actor Maxi Ghione

Tras comentar lo sucedido, Pilar Smith aportó detalles de la denuncia formulada telefónicamente por el hombre contratado: "Relata que 'el día 20 de septiembre me presenté en la dirección para concretar un encuentro, pues el denunciado había contratado mis servicios de escort, concretamos el encuentro por el cual me pagó una sola hora, posteriormente consumimos drogas y él se empezó a perseguir, estaba muy paranoico, en un momento sacó dos armas de fuego'".