Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias al AMBA es antes de lo esperado: cuándo se larga con todo

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo sigue el clima

De acuerdo al pronóstico oficial, las precipitaciones reaparecerán el próximo sábado, jornada en la que se anticipa probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche, las condiciones comenzarán a mejorar de manera paulatina, dejando un cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 20°C de máxima.