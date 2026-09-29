Cambió el pronóstico y el regreso de las lluvias al AMBA es antes de lo esperado: cuándo se larga con todo
Tras un breve alivio, el Servicio Meteorológico Nacional ya le pone fecha a la vuelta de las lluvias y tormentas en Buenos Aires.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitó un martes con marcas de inestabilidad y precipitaciones, pero las miradas ya están puestas en el mediano plazo para saber cuándo volverá a desmejorar el tiempo. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el regreso formal de las lluvias ya tiene fecha confirmada para el próximo fin de semana.
Tras dejar atrás el paso del agua durante las primeras horas de la semana, el panorama meteorológico se estabilizará temporalmente con jornadas de buen tiempo y amplitud térmica moderada. Sin embargo, este respiro durará pocos días.
En lo inmediato, el miércoles tendrá cielo que se presentará parcialmente nublado en la madrugada, pasando a algo nublado durante la mañana y la tarde, para cerrar con cielo mayormente nublado en la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 9°C de mínima y los 20°C de máxima.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo sigue el clima
De acuerdo al pronóstico oficial, las precipitaciones reaparecerán el próximo sábado, jornada en la que se anticipa probabilidad de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche, las condiciones comenzarán a mejorar de manera paulatina, dejando un cielo mayormente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre los 10°C de mínima y los 20°C de máxima.
El pronóstico extendido, día por día:
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Jueves: Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada y la mañana, mejorando hacia la tarde con nubosidad parcial y culminando con el cielo ligeramente nublado por la noche. Las marcas térmicas rondarán entre los 9°C y los 18°C.
Viernes: El cierre de la semana laboral tendrá condiciones similares, con cielo algo nublado durante la madrugada y la mañana, virando a mayormente nublado hacia la tarde y la noche. Los registros térmicos previstos irán de los 8°C a los 19°C.
Sábado: La inestabilidad retornará a la región con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y la mañana. Hacia la tarde y la noche las condiciones mejorarán con nubosidad en aumento, con una mínima de 10°C y una máxima de 20°C.
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