Silvina Escudero celebró sus 43 años con una increíble torta inspirada en su perro Titán: las fotos

Quiénes acompañaron a Silvina Escudero en su cumpleaños

El festejo tuvo un marcado clima familiar y contó con la presencia de varias de las personas más cercanas a Silvina Escudero. Su hermana Vanina, su cuñado Álvaro “Waldo” Navia, sus sobrinos Benicio y Joaquina, y sus padres, Carmen y Enrique Escudero, fueron parte de la celebración.

En las imágenes que compartió la bailarina se pudieron ver diferentes momentos de la reunión, entre ellos el instante en el que sopló las velitas acompañada por los más chicos y las postales alrededor de la mesa familiar.

La presencia de Titán también volvió a poner de manifiesto el importante lugar que ocupan los animales en la vida de Silvina, especialmente después de la pérdida que atravesó meses atrás.

En junio, la artista despidió a Mulata, su perra de 16 años. Tiempo después, volvió a recordarla en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños y expresó el dolor que significó aprender a transitar su ausencia.

“Tuve que aprender a vivir sin vos”, escribió en aquella oportunidad. Además, describió lo que significó su mascota a lo largo de tantos años: “Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”.

El profundo mensaje de Silvina Escudero al cumplir 43 años

Más allá de mostrar los detalles de la celebración, Silvina Escudero aprovechó su cumpleaños para compartir una reflexión personal sobre el paso del tiempo y la manera en la que encara esta nueva etapa de su vida.

“Feliz cumple para mí. Un nuevo año de vida. Y cada vez entiendo más que cumplir años no es contar el tiempo, sino resignificarlo”, escribió junto a las imágenes del festejo.

En su publicación, la bailarina también enumeró aquellas cosas que hoy considera fundamentales y puso especial énfasis en los afectos, la tranquilidad y la posibilidad de continuar tomando sus propias decisiones.

“Hoy, más que nunca, tengo claro qué es lo verdaderamente importante para mí: nutrir vínculos llenos de amor, tener paz de vida, salud y trabajo, encontrar felicidad en las pequeñas cosas y, sobre todo, tener la posibilidad de seguir eligiendo mi camino”, expresó.

Luego, se refirió al proceso personal que transita y a la importancia de priorizarse: “Hoy me busco. Me escucho. Me elijo. Y en ese camino me encuentro, cada día un poquito más, con mi mejor versión”.

Finalmente, Escudero cerró su reflexión con una mirada puesta en todo lo que espera para esta nueva etapa: “Brindo por lo vivido, por lo aprendido, por lo que dejé atrás y, sobre todo, por todo lo que todavía falta vivir. Bienvenido a mi nuevo año. Que me encuentre más plena, más consciente, más feliz y cada vez más cerca de quien quiero ser”.