Silvina Escudero celebró sus 43 años con una increíble torta inspirada en su perro Titán: las fotos
La bailarina festejó sus 43 años rodeada de sus seres queridos y sorprendió con un particular homenaje a su perro Titán.
Silvina Escudero celebró sus 43 años con un festejo íntimo en su casa, acompañada por familiares y amigos. Sin embargo, hubo un detalle que rápidamente se llevó todas las miradas: la particular torta que eligió para la ocasión y que tuvo como inspiración a su perro Titán.
Lejos de optar por un diseño tradicional, la bailarina encargó una torta que reproducía la apariencia de su mascota. El resultado llamó la atención por su realismo y convirtió a Titán en uno de los grandes protagonistas de la celebración.
La fiesta estuvo ambientada con globos y diferentes detalles, mientras Silvina fue mostrando en sus redes sociales algunas postales de la jornada. En varias de ellas apareció junto a su mascota y la llamativa torta, dejando en evidencia el parecido entre ambas.
Incluso, Titán participó de las fotos y posó al lado de su particular réplica comestible. Pero la situación se volvió todavía más divertida cuando llegó el momento de cortar la torta y la cumpleañera dudó sobre cómo hacerlo.
“Tengo que cortar a mi propio perro… Ay, ¿qué le corto? ¿La cola? Qué impresión…”, expresó entre risas antes de animarse a realizar el primer corte. Sorprendida por el resultado del trabajo, agregó: “Miren esto, es muy zarpado…”.
Quiénes acompañaron a Silvina Escudero en su cumpleaños
El festejo tuvo un marcado clima familiar y contó con la presencia de varias de las personas más cercanas a Silvina Escudero. Su hermana Vanina, su cuñado Álvaro “Waldo” Navia, sus sobrinos Benicio y Joaquina, y sus padres, Carmen y Enrique Escudero, fueron parte de la celebración.
En las imágenes que compartió la bailarina se pudieron ver diferentes momentos de la reunión, entre ellos el instante en el que sopló las velitas acompañada por los más chicos y las postales alrededor de la mesa familiar.
La presencia de Titán también volvió a poner de manifiesto el importante lugar que ocupan los animales en la vida de Silvina, especialmente después de la pérdida que atravesó meses atrás.
En junio, la artista despidió a Mulata, su perra de 16 años. Tiempo después, volvió a recordarla en la fecha en la que habría celebrado su cumpleaños y expresó el dolor que significó aprender a transitar su ausencia.
“Tuve que aprender a vivir sin vos”, escribió en aquella oportunidad. Además, describió lo que significó su mascota a lo largo de tantos años: “Fuiste familia, compañera, refugio, alegría y una parte enorme de mi historia”.
El profundo mensaje de Silvina Escudero al cumplir 43 años
Más allá de mostrar los detalles de la celebración, Silvina Escudero aprovechó su cumpleaños para compartir una reflexión personal sobre el paso del tiempo y la manera en la que encara esta nueva etapa de su vida.
“Feliz cumple para mí. Un nuevo año de vida. Y cada vez entiendo más que cumplir años no es contar el tiempo, sino resignificarlo”, escribió junto a las imágenes del festejo.
En su publicación, la bailarina también enumeró aquellas cosas que hoy considera fundamentales y puso especial énfasis en los afectos, la tranquilidad y la posibilidad de continuar tomando sus propias decisiones.
“Hoy, más que nunca, tengo claro qué es lo verdaderamente importante para mí: nutrir vínculos llenos de amor, tener paz de vida, salud y trabajo, encontrar felicidad en las pequeñas cosas y, sobre todo, tener la posibilidad de seguir eligiendo mi camino”, expresó.
Luego, se refirió al proceso personal que transita y a la importancia de priorizarse: “Hoy me busco. Me escucho. Me elijo. Y en ese camino me encuentro, cada día un poquito más, con mi mejor versión”.
Finalmente, Escudero cerró su reflexión con una mirada puesta en todo lo que espera para esta nueva etapa: “Brindo por lo vivido, por lo aprendido, por lo que dejé atrás y, sobre todo, por todo lo que todavía falta vivir. Bienvenido a mi nuevo año. Que me encuentre más plena, más consciente, más feliz y cada vez más cerca de quien quiero ser”.
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