La Joaqui rompió el silencio sobre su separación y negó una infidelidad: "Jamás fui desleal"

“Porque incluso rota todavía elegía cuidar lo que alguna vez había querido tanto”, expresó. Sin embargo, reconoció que posteriormente exteriorizó el dolor que estaba atravesando: “Lloré trabajando porque tenía que seguir trabajando. También lloré en mi casa, en el gimnasio, con mis amigas y estando sola. De esos momentos simplemente no existen titulares”.

En otro tramo, La Joaqui aseguró haber recibido disculpas privadas por situaciones en las que se sintió “profundamente irrespetada”, pero dejó en claro que no expondrá conversaciones ni involucrará a otras mujeres para respaldar sus dichos.

“No voy a exponer a ninguna mujer ni publicar conversaciones para demostrarlo. Pero cuidar la intimidad ajena tampoco significa negar mi propia experiencia”, sostuvo. Luego lanzó una de las frases más fuertes del mensaje: “Sentí muchísimo respeto hacia La Joaqui, pero Joaquinha no siempre sintió el mismo cuidado”.

También rechazó las versiones sobre una supuesta campaña de difamación en contra de su expareja. Según explicó, que personas de su entorno hayan reaccionado al verla angustiada no significa que ella haya organizado acciones contra alguien.

La Joaqui habló de su nueva etapa tras la separación

Más adelante, la artista cuestionó las críticas que recibió por continuar con su vida sentimental y consideró injusto que terceros determinen cuánto tiempo debería permanecer sola después de una ruptura.

“Me parece profundamente injusto y, desde mi mirada, machista que otros pretendan decidir cuánto tiempo debía permanecer sola para que mi dolor fuera considerado verdadero”, expresó.

En esa línea, agregó: “Una mujer no tiene que permanecer rota para demostrar que amó de verdad”, y explicó que comenzar otra etapa no invalida lo que sintió anteriormente.

“Puedo conservar amor, recuerdos e incluso algún dolor por una historia y saber perfectamente que no quiero volver a ella”, señaló.

Finalmente, La Joaqui dejó en claro que busca cerrar definitivamente este capítulo. “Amé. Me dolió el final. Hice mi duelo. Y seguí viviendo”, resumió antes de pedir que le permitan ser “dueña” de su futuro.

“Mi duelo fue mío. Y también fue mío el derecho a terminarlo”, concluyó. Además, les pidió expresamente a quienes la apoyan que no ataquen a nadie en su nombre: “Tampoco me hace bien que nadie salga herido por mi culpa”.