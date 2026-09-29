El Gobierno de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y este miércoles habrá feriado en Buenos Aires
Con la firma de Carlos Bianco, el Gobierno bonaerense estableció los feriados del mes de septiembre y, entre ellos, dos localidades se ven beneficiadas.
Tal como ocurre habitualmente, el Gobierno bonaerense de Axel Kicillof confirmó el calendario de feriados y asuetos para septiembre al cierre de agosto. La disposición, oficializada a través de la Resolución 418/2026, otorga días de descanso extra a los empleados de la administración pública y al sector bancario de los distritos alcanzados.
En este marco, Almirante Brown y Rivadavia serán las localidades que despedirán el mes con una semana más corta gracias a un nuevo beneficio local.
Almirante Brown y Rivadavia celebran su aniversario fundacional con feriado local
El 30 de septiembre es una fecha clave en el calendario bonaerense: los partidos de Almirante Brown y Rivadavia conmemoran sus orígenes institucionales con un día de descanso extra. Por este motivo, la gestión provincial oficializó el asueto administrativo y bancario para ambas jurisdicciones.
El origen de Almirante Brown
La historia del distrito se remonta a comienzos de la década de 1870, cuando el comerciante José Canale adquirió tierras en la zona y trazó el pueblo de Adrogué junto a su hermano Nicolás, de profesión arquitecto. Con el objetivo de ganar autonomía e independizarse de la tutela administrativa de partidos vecinos como Quilmes y San Vicente, los hermanos Canale impulsaron la creación de un municipio propio junto a un grupo de vecinos.
La iniciativa dio sus frutos el 30 de septiembre de 1873, fecha en la que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley N.° 856, formalizando la creación del nuevo partido y fijando a Adrogué como su cabecera. La jurisdicción fue bautizada en honor al almirante Guillermo Brown, prócer de origen irlandés considerado el padre de la Armada Argentina por su rol clave en la independencia y en la guerra contra el Imperio del Brasil.
El nacimiento del partido de Rivadavia
En la misma fecha, el oeste bonaerense conmemora la creación formal del partido de Rivadavia. El proceso fundacional se concretó el 30 de septiembre de 1910 con la sanción de la Ley N.° 3.271, que estableció la autonomía territorial de la zona tomando tierras que hasta entonces pertenecían al distrito de Trenque Lauquen.
La nueva cabecera municipal quedó fijada en la localidad de América (que por entonces se conocía como Pueblo Carlos Pellegrini). El distrito recibió el nombre de Rivadavia en homenaje a Bernardino Rivadavia, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Debido a ambos hitos históricos, cada 30 de septiembre las dependencias de la administración pública y las sucursales bancarias de Almirante Brown y Rivadavia suspenden la atención al público para acompañar las celebraciones locales.
Confirman el feriado en Almirante Brown y Rivadavia mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia
A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.
La norma dispone:
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Público y banca: Suspensión total de actividades en los organismos de la administración pública provincial y en las sucursales del Banco Provincia.
Sector privado: La adhesión del comercio, la industria y los servicios será de carácter optativo para cada empleador.
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