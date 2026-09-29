El Gobierno de Axel Kicillof firmó la Resolución 418/2026 y este miércoles habrá feriado en Buenos Aires.

El nacimiento del partido de Rivadavia

En la misma fecha, el oeste bonaerense conmemora la creación formal del partido de Rivadavia. El proceso fundacional se concretó el 30 de septiembre de 1910 con la sanción de la Ley N.° 3.271, que estableció la autonomía territorial de la zona tomando tierras que hasta entonces pertenecían al distrito de Trenque Lauquen.

La nueva cabecera municipal quedó fijada en la localidad de América (que por entonces se conocía como Pueblo Carlos Pellegrini). El distrito recibió el nombre de Rivadavia en homenaje a Bernardino Rivadavia, primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Debido a ambos hitos históricos, cada 30 de septiembre las dependencias de la administración pública y las sucursales bancarias de Almirante Brown y Rivadavia suspenden la atención al público para acompañar las celebraciones locales.

Confirman el feriado en Almirante Brown y Rivadavia mediante la Resolución 418/2026 de la Provincia

A través de la Resolución N.º 418/2026 —firmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y publicada a fines de agosto en el Boletín Oficial—, la provincia de Buenos Aires formalizó los días no laborables para el distrito.

La norma dispone: