A la espera de un traslado, Bastian se prepara para dar un nuevo paso en su recuperación

Según se informó oficialmente, el menor presenta una evolución clínica favorable y sostenida, sin que haya sido necesario realizar nuevas intervenciones de alta complejidad en los últimos días. En ese contexto, el Ministerio trabaja de manera conjunta con IOMA, la obra social de Bastian, para concretar su derivación a un centro de salud que permita continuar con su tratamiento clínico y la recuperación motora en un entorno más cercano a su familia.