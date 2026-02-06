A la espera de un traslado, Bastian se prepara para dar un nuevo paso en su recuperación
El niño de 8 años evoluciona favorablemente y se trabaja en su derivación a un centro de salud cercano a su familia para continuar la recuperación.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastian Jérez, el niño de 8 años que permanece internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. El paciente se encuentra bajo seguimiento luego del accidente sufrido con un UTV en los médanos de Pinamar, en el sector conocido como La Frontera.
Según se informó oficialmente, el menor presenta una evolución clínica favorable y sostenida, sin que haya sido necesario realizar nuevas intervenciones de alta complejidad en los últimos días. En ese contexto, el Ministerio trabaja de manera conjunta con IOMA, la obra social de Bastian, para concretar su derivación a un centro de salud que permita continuar con su tratamiento clínico y la recuperación motora en un entorno más cercano a su familia.
Desde la obra social indicaron que ya se gestionó el traslado a un efector privado que reúne las condiciones asistenciales necesarias para acompañar esta nueva etapa del proceso de recuperación del paciente.
Asimismo, se detalló que comenzó la planificación de un traslado mediante vuelo sanitario. El mismo se llevará a cabo cuando el estado clínico del niño lo habilite y siempre que las condiciones meteorológicas resulten adecuadas para garantizar la seguridad del operativo.
