Quién es la argentina que ganó "El Rosco" de Pasapalabra España y se llevó 2,7 millones de euros
Rosa Rodríguez, oriunda de Quilmes, hizo historia en la TV española para convertirse en la mayor ganadora del programa de preguntas y respuestas.
Rosa Rodríguez, argentina nacida en Quilmes hizo historia este jueves al completar "El Rosco" de Pasapalabra España y covertirse en la mayor ganadora de la historia del programa, haciéndose de la suma de 2.716.000 euros.
La mujer completó correctamente las 25 definiciones de "El Rosco". Con el reloj marcando apenas tres segundos para el final, la participante arriesgó con el apellido "Morrall" (en referencia a Earl Morrall, MVP de la NFL en 1968) para desatar una ovación sin precedentes.
El triunfo de Rodríguez en la televisión española no solo se explica por su rapidez mental, sino por una formación de élite y una historia de vida marcada por la resiliencia.
Desde su ingreso al programa de Antena 3 en noviembre de 2024, la mujer de 32 años disputó 307 programas consecutivos, la gran mayoría frente a Manu Pascual, rivalidad se convirtió en un fenómeno del rating, promediando casi dos millones de espectadores diarios. "No sé qué está pasando, estoy en shock", alcanzó a decir tras su victoria.
Quién es Rosa Rodríguez, la argentina ganadora de Pasapalabra España
Nacida en Argentina, Rosa emigró a los siete años hacia La Coruña, en un viaje de retorno que transformó la identidad de su familia. "Mis padres decidieron sacrificar todo, dejar atrás su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que hoy tenemos", recordó emocionada, situando su éxito como una ofrenda a ese esfuerzo migratorio.
A diferencia de otros concursantes, el perfil de Rosa combina la pasión por las letras con la ciencia del aprendizaje. Su trayectoria académica es tan extensa como su participación en el programa: es especialista en Lenguas, ya que es profesora universitaria de español para extranjeros y licenciada en Filología Inglesa.
Rosa también posee másteres en Lingüística y Educación, con un enfoque avanzado en cómo el cerebro procesa el conocimiento, una ventaja competitiva que se hizo evidente en cada "Rosco".
Respecto al origen del desafío, fue su madre quien, durante los meses de aislamiento por la pandemia, detectó el potencial de Rosa y la impulsó a inscribirse, transformando un pasatiempo familiar en una hazaña histórica.
Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rosa sostuvo un duelo legendario de 307 emisiones contra el madrileño Manu Pascual. La paridad fue tal que incluso el conductor del ciclo, Roberto Leal, confesó que no había favoritos.
"Estaban los dos al mismo nivel", señaló Leal en diálogo con Teleshow, destacando la intensidad emocional de un desenlace que mantuvo en vilo a dos millones de espectadores diarios.
Al responder correctamente con la letra "M", Rosa no solo superó el récord histórico de Rafa Castaño, sino que cerró un ciclo personal de 32 años donde el estudio y el desarraigo finalmente encontraron una recompensa sin precedentes. Su victoria es, en definitiva, el triunfo de la educación pública y la cultura del esfuerzo en ambas orillas del Atlántico.
