Quién es la argentina que ganó "El Rosco" de Pasapalabra España y se llevó 2,7 millones de euros

Quién es Rosa Rodríguez, la argentina ganadora de Pasapalabra España

Nacida en Argentina, Rosa emigró a los siete años hacia La Coruña, en un viaje de retorno que transformó la identidad de su familia. "Mis padres decidieron sacrificar todo, dejar atrás su país, con el único objetivo de que mis hermanos y yo tuviéramos la vida que hoy tenemos", recordó emocionada, situando su éxito como una ofrenda a ese esfuerzo migratorio.

A diferencia de otros concursantes, el perfil de Rosa combina la pasión por las letras con la ciencia del aprendizaje. Su trayectoria académica es tan extensa como su participación en el programa: es especialista en Lenguas, ya que es profesora universitaria de español para extranjeros y licenciada en Filología Inglesa.

Rosa también posee másteres en Lingüística y Educación, con un enfoque avanzado en cómo el cerebro procesa el conocimiento, una ventaja competitiva que se hizo evidente en cada "Rosco".

Respecto al origen del desafío, fue su madre quien, durante los meses de aislamiento por la pandemia, detectó el potencial de Rosa y la impulsó a inscribirse, transformando un pasatiempo familiar en una hazaña histórica.

Desde su debut el 19 de noviembre de 2024, Rosa sostuvo un duelo legendario de 307 emisiones contra el madrileño Manu Pascual. La paridad fue tal que incluso el conductor del ciclo, Roberto Leal, confesó que no había favoritos.

"Estaban los dos al mismo nivel", señaló Leal en diálogo con Teleshow, destacando la intensidad emocional de un desenlace que mantuvo en vilo a dos millones de espectadores diarios.

Al responder correctamente con la letra "M", Rosa no solo superó el récord histórico de Rafa Castaño, sino que cerró un ciclo personal de 32 años donde el estudio y el desarraigo finalmente encontraron una recompensa sin precedentes. Su victoria es, en definitiva, el triunfo de la educación pública y la cultura del esfuerzo en ambas orillas del Atlántico.