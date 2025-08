Hallaron muerto dentro de un vehículo a Song Young-kyu, un conocido actor surcoreano

La trágica noticia se produce apenas días después de que saliera a la luz un incidente ocurrido el 19 de junio, cuando Song fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad. Se informó que manejó aproximadamente 5 kilómetros con un nivel de alcohol en sangre superior al 0.08%, lo que en Corea del Sur conlleva la revocación automática de la licencia de conducir.

A pesar de que fue puesto a disposición judicial sin ser detenido, el incidente generó una fuerte ola de críticas en redes sociales y medios digitales. Una fuente cercana al actor, citada por Ilgan Sports, reveló que Song Young Kyu "se sintió angustiado por artículos y comentarios maliciosos, y las circunstancias que lo rodearon fueron extremadamente desfavorables”.

De hecho, se informó que la presión pública fue tan intensa que Song se retiró de la obra de teatro Shakespeare in Love en la que participaba. Además, su presencia en la serie The Defects fue reducida al mínimo, mientras que en The Winning Try, su papel fue considerado menor y no pudo ser eliminado por completo; su última aparición en televisión fue el 26 de julio. Este caso pone de manifiesto el extremo escrutinio que enfrentan las figuras públicas en Corea del Sur, donde una controversia puede ser suficiente para dar por terminada una carrera.

¿Quién era Song Young Kyu? Song Young Kyu era un actor de gran trayectoria y talento. Debutó en el teatro en la década de los 90, participando en cinco musicales y dos obras teatrales. Desde 2007, formó parte del elenco de más de 30 dramas televisivos y 19 películas. Su papel más recordado fue el del Jefe Choi en Extreme Job (2019), un éxito de taquilla que lo consolidó como una figura del cine surcoreano. También apareció en producciones como Stove League y la serie Casino de Disney+.