Halloween: los clásicos del cine infaltables para una maratón

Halloween también es sinónimo de excentricidad, humor negro y diversión desenfadada. Nadie entendió esto mejor que Tim Burton al crear al fantasma más irreverente y alocado del cine. Con su estética inconfundible, su banquete poseído al ritmo de "Day-O" y la actuación inolvidable de Michael Keaton, Beetlejuice es el recordatorio ideal de que el mundo de los muertos también puede ser una fiesta desopilante.

La atmósfera claustrofóbica: El resplandor (The Shining)

Si lo tuyo es el suspenso psicológico que se mete debajo de la piel, la obra maestra de Stanley Kubrick basada en la novela de Stephen King es una cita ineludible. El aislamiento del Hotel Overlook, el descenso a la locura de Jack Nicholson y los pasillos infinitos repletos de presencias inquietantes demuestran que el verdadero horror a menudo habita en los rincones más oscuros de la mente humana. Una pieza de arte que hiela la sangre en cualquier época, pero especialmente en octubre.

La meta-sátira del slasher: Scream

¿Cuál es tu película de terror favorita? Con esa pregunta icónica, Wes Craven revolucionó el género en los noventa, regalándonos una de las franquicias más divertidas y adictivas de la historia. Scream encapsula a la perfección el espíritu festivo de Halloween: adolescentes, llamadas misteriosas, reglas del cine de terror que se rompen en vivo y el inconfundible enmascarado Ghostface. Es la combinación perfecta entre sustos genuinos y autoconciencia pop.

El terror sobrenatural moderno: El conjuro (The Conjuring)

Para cerrar la noche cuando las luces ya están completamente apagadas y el silencio de la casa se vuelve sospechoso, la obra de James Wan ofrece el estándar de oro del horror contemporáneo. Inspirada en los archivos de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, la película logra construir una atmósfera de tensión implacable a fuerza de aplausos en la penumbra, posesiones desgarradoras y la sensación inminente de que algo nos observa desde el ropero.

Ya sea que busques una noche de brujas acogedora, una comedia estrafalaria o un maratón de sustos al hilo, estas opciones garantizan que el espíritu de la noche más oscura del año se viva a pleno desde la comodidad de casa.