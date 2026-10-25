La masacre de Flores: el conmovedor documental que reescribe la memoria de una tragedia nacional

La importancia de este lanzamiento radica en su capacidad para trascender el molde tradicional del true crime o el mero informe policial. Campanella no busca el impacto efectista ni el regodeo en el horror; su cámara se convierte en un refugio narrativo donde la memoria se trata con respeto sagrado. A través de una investigación exhaustiva y una puesta en escena sobria pero visceral, la serie documental coloca en el centro el testimonio en primera persona de Matías Bagnato, el único sobreviviente de aquella noche aciaga en la que un incendio intencional le arrebató a sus padres, a sus dos pequeños hermanos y a un amigo de la familia.