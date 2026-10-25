"Se murió porque no llegó a fin de mes": Dillom frenó su recital para hacer una broma sobre Javier Milei

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial, el jefe de Estado buscó desarticular lo que él mismo denominó como "operetas". En su intento por negar la gravedad del escenario social, apuntó duramente contra los comunicadores y consultores: con un tono marcadamente literal, Milei desafió a sus críticos a responder "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?" en caso de quedarse sin dinero el día 20 del mes. Luego llovieron en redes las críticas y los memes por la literalidad del Presidente que parece no entender la dinámica de endeudamiento que aqueja a los argentinos.