"Se murió porque no llegó a fin de mes": Dillom frenó su recital para hacer una broma sobre Javier Milei
El cantante, durante su show, congeló el espectáculo para tirarle una chicana a Javier Milei tras sus insitencias con la mentira de fin de mes.
El debate por la situación económica local y el impacto de la pérdida del poder adquisitivo volvió a colocarse en el centro de la escena política y cultural. En las últimas horas, el presidente Javier Milei redobló sus ácidas críticas hacia los analistas y trabajadores de prensa que advierten sobre la vulnerabilidad de los salarios. Lejos de esquivar la polémica, el mandatario libertario calificó como una completa mentira la premisa de que los trabajadores no llegan a cubrir sus gastos mensuales.
A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta oficial, el jefe de Estado buscó desarticular lo que él mismo denominó como "operetas". En su intento por negar la gravedad del escenario social, apuntó duramente contra los comunicadores y consultores: con un tono marcadamente literal, Milei desafió a sus críticos a responder "¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?" en caso de quedarse sin dinero el día 20 del mes. Luego llovieron en redes las críticas y los memes por la literalidad del Presidente que parece no entender la dinámica de endeudamiento que aqueja a los argentinos.
La picante interrupción de Dillom en el Festival Bandera
Las repercusiones por el descargo del Poder Ejecutivo no tardaron en trasladarse al ambiente artístico. Durante su presentación en el Festival Bandera, el músico Dillom decidió interrumpir el normal desarrollo de su concierto para responder, con su clásico estilo picante e irónico, al discurso del oficialismo.
En medio del recital y ante la mirada de miles de espectadores, el artista detuvo repentinamente la música para soltar una ácida chicana dirigida al planteo económico de la Casa Rosada. Con absoluta acidez, Dillom frenó el show para decir: “¿Qué fecha es? Pará que están sacando a uno que se murió porque no llegó a fin de mes”.
El sorpresivo comentario del cantante generó un fuerte impacto en el público presente y se sumó a las múltiples reacciones que provocaron las palabras del Presidente, dejando en evidencia la tensión existente entre la agenda política oficial y las expresiones de la cultura joven.
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