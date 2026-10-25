Elina Costantini contó sus experiencias paranormales y aseguró que contacta con extraterrestres

"Lo perdí en el 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace una año y medio que lo volví a recuperar gracias a Dios", sostuvo.

Y añadió: "Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas".

El encuentro entre Elina Costantini y un supuesto extraterrestre de 1.280 años

"Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe", afirmó.

Aunque la esposa del fundador del Malba asegurara que buscó información sobre el planeta Upmal después de que el supuesto extraterrestre le revelara su procedencia, no existen registros verificables que acrediten la existencia de un planeta con ese nombre.