Elina Costantini contó sus experiencias paranormales y aseguró que contacta con extraterrestres
En PH, Podemos Hablar, afirmó que desde los cinco años recibe información de Dios, Jesús, la Virgen y hasta de extraterrestres.
Elina Costantini habló en PH, Podemos Hablar sobre las experiencias paranormales que asegura tener desde la infancia, sus supuestas conexiones con figuras religiosas y sus encuentros con extraterrestres.
"Desde mis cinco años me bajan informaciones", contó. Después de un silencio incómodo, amplió su relato y agregó: "Así como con Dios, Jesús, la Virgen, los santos, también los extraterrestres".
La esposa de Eduardo Costantini explicó que esas experiencias también estaban relacionadas con historias familiares: "Mis ancestros me decían que tenía que tratar de derribar esta historia que tenemos 'las mujeres dejadas', hacer una familia y no divorciarme, eso a los 8 años", indicó.
Según explicó, comenzó a escribir esas experiencias y luego conversó sobre ellas con su abuela materna, quien le habría confirmado lo que habían atravesado distintas mujeres de su familia. Cuando Karina Mazzocco le preguntó si recibía esa información antes de que se la transmitiera su abuela, Costantini respondió que si y que no se trataba de sueños, sino de situaciones que le ocurrían mientras estudiaba o jugaba.
Elina Costantini aseguró que recuperó su conexión paranormal en 2025
Durante la charla, Coco Sily le preguntó si esas experiencias continuaban en la actualidad, a lo que ella respondió que había dejado de tenerlas durante un tiempo.
"Lo perdí en el 2020 por muchos temas, que tuvimos que irnos a Uruguay y tuvimos muchos trámites. Y hace una año y medio que lo volví a recuperar gracias a Dios", sostuvo.
Y añadió: "Me conecto con gente que ya no está, pero mucho con la Virgen. Con Jesús y el Diablo, me dan mensajes. También con extraterrestres, que todos dicen qué sorprendentes pero es muy natural. No estamos solos en el mundo, hay muchos planetas".
El encuentro entre Elina Costantini y un supuesto extraterrestre de 1.280 años
"Mi perro ve los extraterrestres. El que se me apareció a mí tenía muchos años, tenía 1280 años, que era una persona joven y me dijo que era del planeta Upmal y busqué información y existe", afirmó.
Aunque la esposa del fundador del Malba asegurara que buscó información sobre el planeta Upmal después de que el supuesto extraterrestre le revelara su procedencia, no existen registros verificables que acrediten la existencia de un planeta con ese nombre.
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