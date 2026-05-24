Abel Pintos estrenó "La Culpa", una canción sobre el amor, el desgaste y las preguntas sin respuesta

Además, el lanzamiento contará con un video alternativo a modo de epílogo: allí, Abel interpreta el tema en un living ya vacío, acompañado únicamente por el ruido blanco de una televisión encendida, en una toma continua que busca resaltar, una vez más, la potencia interpretativa del artista.

Este estreno encuentra a Abel en un momento especial de su carrera: en noviembre de 2026 se presentará por primera vez en el Teatro Gran Rex con cuatro funciones, reafirmando su lugar como una de las figuras más convocantes de la música popular argentina.