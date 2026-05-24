Abel Pintos estrenó "La Culpa", una canción sobre el amor, el desgaste y las preguntas sin respuesta
l artista presentó su nuevo single acompañado de un videoclip cargado de simbolismo sobre el final de una relación.
Abel Pintos presentó “La Culpa”, su nuevo single y videoclip oficial, una propuesta intensa y emocional que aborda las heridas, dudas y silencios que deja una historia de amor cuando llega a su final. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y suma una nueva pieza al repertorio más íntimo y reflexivo del cantante.
Con una interpretación atravesada por la sensibilidad, el músico se sumerge en los interrogantes que aparecen cuando una relación se rompe: aquello que se dijo, lo que quedó pendiente y el peso de la responsabilidad afectiva cuando el amor cambia de forma. La canción pone el foco en emociones complejas y universales, transformando la vulnerabilidad en relato.
Abel Pintos y un videoclip hipnótico
El videoclip oficial, dirigido por Niko Sedano y protagonizado por Inés Palombo y Fabio Di Tomaso, apuesta a una narrativa visual tan simple como inquietante. Toda la historia transcurre dentro de un mismo living, convertido en escenario emocional del paso del tiempo y de las transformaciones de un vínculo.
A través de distintas escenas, se muestran momentos cotidianos de una pareja: pequeños gestos de complicidad, rutinas compartidas, silencios y distancias que reflejan el desgaste emocional. Sin embargo, el gran recurso visual aparece en un detalle inesperado: cada escena sucede dentro de la televisión de la escena anterior. La cámara parte siempre desde un plano general y se acerca lentamente al televisor hasta descubrir un nuevo fragmento de la historia, generando un loop visual que parece no tener fin.
“El recurso genera una sensación inquietante y emocional al mismo tiempo: como si los recuerdos convivieran simultáneamente dentro de una misma casa”, plantea el concepto narrativo del video, donde el tiempo parece plegarse sobre sí mismo.
Además, el lanzamiento contará con un video alternativo a modo de epílogo: allí, Abel interpreta el tema en un living ya vacío, acompañado únicamente por el ruido blanco de una televisión encendida, en una toma continua que busca resaltar, una vez más, la potencia interpretativa del artista.
Este estreno encuentra a Abel en un momento especial de su carrera: en noviembre de 2026 se presentará por primera vez en el Teatro Gran Rex con cuatro funciones, reafirmando su lugar como una de las figuras más convocantes de la música popular argentina.
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