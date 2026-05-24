Teresa Parodi emocionó con "Hasta que amanezca" en una noche inolvidable y a sala llena en La Trastienda
La artista presentó su nuevo disco en Buenos Aires con un concierto atravesado por la emoción y un recorrido entre clásicos y nuevas canciones.
Teresa Parodi vivió una noche especial en la ciudad de Buenos Aires con la presentación oficial de Hasta que amanezca, su nuevo trabajo discográfico, en una función agotada en la sala de La Trastienda. Durante más de dos horas, la artista ofreció un espectáculo atravesado por la sensibilidad, la memoria y el encuentro colectivo, en un show que se convirtió en mucho más que una simple presentación musical.
La velada comenzó con Teresa sola sobre el escenario, acompañada únicamente por su guitarra para interpretar “El otro país”, en una apertura íntima y conmovedora que marcó el pulso emocional del concierto. Luego se sumó la banda integrada por Emilia Parodi, Ezequiel Parodi, Lautaro Parodi y Facundo Guevara, con quienes recorrió canciones fundamentales de su trayectoria como “Musicagua”, “Paisaje” y “Si se calla el cantor”, además de interpretar por primera vez en Buenos Aires y en orden completo las canciones del nuevo disco.
“Fue mucho más que un concierto: un encuentro atravesado por la emoción, la reflexión y la belleza de las canciones compartidas en comunidad”, sintetizó el espíritu de una noche donde el tiempo pareció detenerse y las canciones funcionaron como espacio de encuentro, memoria e identidad.
Invitados, emoción y un cruce de generaciones
Sobre el escenario, Hasta que amanezca desplegó el mismo universo musical que atraviesa el álbum: una obra arraigada en el folklore pero abierta a nuevas búsquedas sonoras, donde dialogan el chamamé, la canción latinoamericana, la murga, el rap y otras texturas contemporáneas. Esa diversidad convirtió el recital en una experiencia celebratoria, con un público entregado entre coros, aplausos y momentos de baile.
Uno de los pasajes más celebrados llegó con “Me veo en vos”, junto a Shitstem, en una participación que tendió puentes entre generaciones y lenguajes musicales. También hubo momentos especialmente emotivos con “Sin miedo”, interpretada junto a Julia Zenko; “Al Sur del Moconá”, junto a Maggie Cullen; y “Paisaje”, junto a Vanessa de Maria.
La noche también tuvo espacio para nuevas sonoridades con la participación de su nieto OKTO en “Lento” y “Siempre a la misma hora”, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Matías Cella, quien además sumó guitarra eléctrica durante el show. El aporte instrumental de Marcela Vicente y Nicolás Constanzo expandió el carácter acústico del concierto hacia climas delicados y cinematográficos.
Entre el público dijeron presente figuras emblemáticas de la música nacional como Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz, quienes fueron ovacionados al ser mencionados por Teresa.
El cierre llegó con una celebración colectiva sobre el escenario durante “Esa musiquita”, momento en el que parte de los invitados se reunió para coronar un concierto que volvió a confirmar el lugar fundamental de Teresa Parodi dentro de la música popular argentina. “Una obra donde la canción emociona, abraza, interpela y acompaña”, resumió el espíritu de un espectáculo tan íntimo como conmovedor.
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