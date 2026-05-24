Teresa Parodi emocionó con "Hasta que amanezca" en una noche inolvidable y a sala llena en La Trastienda

Uno de los pasajes más celebrados llegó con “Me veo en vos”, junto a Shitstem, en una participación que tendió puentes entre generaciones y lenguajes musicales. También hubo momentos especialmente emotivos con “Sin miedo”, interpretada junto a Julia Zenko; “Al Sur del Moconá”, junto a Maggie Cullen; y “Paisaje”, junto a Vanessa de Maria.

La noche también tuvo espacio para nuevas sonoridades con la participación de su nieto OKTO en “Lento” y “Siempre a la misma hora”, mientras que la dirección musical estuvo a cargo de Matías Cella, quien además sumó guitarra eléctrica durante el show. El aporte instrumental de Marcela Vicente y Nicolás Constanzo expandió el carácter acústico del concierto hacia climas delicados y cinematográficos.

Entre el público dijeron presente figuras emblemáticas de la música nacional como Pedro Aznar, Víctor Heredia, Marilina Ross y Mavi Díaz, quienes fueron ovacionados al ser mencionados por Teresa.

El cierre llegó con una celebración colectiva sobre el escenario durante “Esa musiquita”, momento en el que parte de los invitados se reunió para coronar un concierto que volvió a confirmar el lugar fundamental de Teresa Parodi dentro de la música popular argentina. “Una obra donde la canción emociona, abraza, interpela y acompaña”, resumió el espíritu de un espectáculo tan íntimo como conmovedor.