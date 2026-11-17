Acto seguido, cuando la conductora le aconsejó aprovechar los últimos minutos para limpiar su sector de trabajo o ir adelantando la presentación del plato, la participante retrucó con altura: “Si quieren disfrutar de mi emplatado, bienvenidas a mi isla”, rematando con otro filoso pase de factura hacia la presentadora cuando esta intentó mostrarse inocente en la disputa: “No te hagas la santa, que sos la conductora, pero no sos ninguna santa”.

Tras el intenso cruce verbal, el clima se distendió cuando Karina decidió invitar a Wanda a probar un adelanto de su preparación, destacando que una de las salsas incluía yogur ahumado y aclarando su origen con firmeza: “Me lo hizo Dolly, así que no jodan”.

Aunque la conductora aceptó el convite, no ocultó su desconfianza respecto a la intensidad del condimento y bromeó antes de llevarse el bocado a la boca: “Tengo miedo de que me envenenes”.

Luego de que la participante le pidiera que no se preocupara y de que Edith también participara de la prueba culinaria, el efecto del condimento se hizo sentir a los pocos segundos provocando tos y sorpresa por la potencia del sabor, al punto de reconocerse sin vueltas: “Es recontrapicante, pero picante de morir”.

Para coronar el divertido momento televisivo, Mazzocco justificó la elección de ese bocado tan intenso para su compañera lanzándole una última chicana entre risas: “Ella es picante, te voy a dar un bocadito picante”.