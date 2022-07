La acusación escatológica de una actriz de Harry Potter contra Arnold Schwarzenegger

E indicó que “en realidad fue bastante grosero. Se tiró un pedo en mi cara. Ahora, yo me tiro pedos, por supuesto, lo hago, pero no me tiro un pedo en la cara de las personas. Lo hizo deliberadamente, justo en mi cara”, contó en el podcast I’ve Got News For You.

“Yo interpreté a una de las hijas de Satanás, y en una de las escenas Arnold Schwarzenegger tenía que matarme. Por lo que estaba en una posición en la cual no podía moverme”, agregó sobre el incómodo momento.

La actriz aseguró que Schwarzenegger es la persona con quien menos disfrutó trabajar, no solo por el momento escatológico, sino también porque considera que tiene “demasiado ego”.