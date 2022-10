Murió el actor Robbie Coltrane: interpretó a "Hagrid" en Harry Potter

Hagrid Harry Potter.jpeg

Quién fue Robbie Coltrane

Robbie Coltrane será por siempre recordado por su participación en las películas de Harry Potter, en las que interpereto a Hagrid, el gigante guardián de las llaves del Colegio Hogwarts y que construye una gran amistad con el joven mago y sus amigos.

El actor escocés había nacido con el nombre Anthony Robert McMillan el 30 de marzo de 1950 en Glasgow, Escocia. Se gradió en la Escuela de Arte de esa ciudad escocesa y luego continuó sus estudios en el Colegio Moray House de Edimburgo. Finalmente abandonó esa institución para comenzar una carrera como comediante con el nombre que lo capatultaría a la fama: Robbie Coltrane.

Antes de interpretar a Hagryd en Harry Potter, el papel fundamental en su carrera, Coltrane participó en Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. También fue un actor recurrente en las comedias A Kick Up the Eighties, The Comic Strip y Alfresco. Además, tuvo un papel destacadado en dos películas de James Bond, interpretando a Pierce Brosnan.