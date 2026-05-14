"Harry Potter": por qué el universo de JK Rowling sigue siendo un fenómeno mundial

Embed - Harry Potter y la Piedra Filosofal | Teaser Oficial | HBO Max

Por qué seguimos eligiendo la magia de Harry Potter

El fenómeno sigue vigente porque el mensaje de fondo es una fantasía aspiracional universal: la idea de que, incluso siendo un niño que vive debajo de una escalera, podés ser el héroe de tu propia historia. Harry Potter nos enseñó que nuestras elecciones definen quiénes somos mucho más que nuestras habilidades, y ese es un mantra que los adultos necesitamos recordar tanto o más que los chicos.

La serie de HBO Max llega para demostrar que el mundo mágico es inagotable. Mientras exista el deseo de escapar de la realidad y la necesidad de creer en el poder de la lealtad, Hogwarts siempre tendrá sus puertas abiertas. Porque, como dijo una vez un viejo director de escuela, "la felicidad se puede encontrar incluso en los momentos más oscuros, si uno recuerda encender la luz". Y para millones de nosotros, esa luz siempre tendrá forma de rayo.