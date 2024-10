Harry Styles abrió su corazón tras la inesperada muerte de Liam Payne: "Estoy devastado"

"Mi corazón está roto por Karen, Geoff, Nicola y Ruth, su hijo Bear y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo lo hice", concluyó Styles.

harry a liam 2.jpg

Qué reveló la autopsia preliminar a Liam Payne

Liam Payne, de 31 años, fue hallado muerto este miércoles en el hotel Casa Sur de la Ciudad de Buenos Aires. El músico falleció después de caer de un tercer piso al patio interno del lugar de alojamiento situado en Costa Rica 6092, en el barrio porteño de Palermo.

liam-paynejpg.webp

La muerte del exintegrante de One Direction generó una gran conmoción a nivel mundial, y se fueron conociendo detalles impactantes sobre las últimas horas del músico.

“Tenía lesiones incompatibles con la vida”, explicó ayer el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre el estado en el que fue encontrado el músico tras la llegada de la asistencia médica. “Hubiéramos querido tener una chance para él, pero las lesiones que presentaba eran gravísimas”, precisó en dialogo con la prensa

Según revelaron este jueves en la autopsia preliminar , el cantante murió por un fuerte traumatismo de cráneo producto de la caída. Y no tenía fractura en los brazos. “Creo que la caída que sufre es de casi 14 metros. El equipo no pudo hacer nada, no hubo posibilidad de reanimación. Todo el cuerpo presenta lesiones gravísimas”, había explicado Crescenti.

Uno de los datos con los que se encontraron los investigadores es que Payne padecía de agorafobia, un trastorno que consiste en un miedo y una ansiedad intensos que aparecen durante la presencia en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda.